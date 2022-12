Le dolió en el alma, pero el tiempo curó la herida: Alejandro Sabella

Alejandro Sabella se emocionó hasta las lágrimas el día que recibió una distinción en un acto realizado en el Congreso de la Nación. El ex entrenador del seleccionado argentino, subcampeón del Mundial de Brasil 2014, había lamentado no poder “traer la copa”, pero valoró la entrega del equipo nacional.

"Como se los dije a los muchachos: seamos dignos con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con nuestros rivales. Lamentablemente, me duele en el alma no haber podido traer la Copa para nosotros, para la Argentina, pero este premio, a pesar de ser segundo, es una caricia para el alma. me reconforta el espíritu. Quiero agradecerle a cada uno de los jugadores, del primero al último, que reflejaron los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos tres años de campaña", dijo en ese momento Alejandro.

El 8 de diciembre de 2022 se cumplieron dos años desde su fallecimiento, y en la concentración de Argentina en Qatar se lo recordó con mucha emoción. Inclusive, paradójicamente, la triste fecha coincidió con la previa del enfrentamiento versus Países Bajos, rival que también tocó en instancias definitorias del Mundial de Brasil.

"Venía con la idea de recordar los dos años del fallecimiento de Alejandro Sabella. Creo que vivimos un día, para nosotros, triste si se le quiere llamar. Porque la pérdida de él para nosotros fue inmensa, sobre todo por todo lo que rodeaba a la selección argentina por todo lo que nos dio y transmitió de valores a esta selección. Así que, bueno, quiero recordar a él y a su familia a dos años de su fallecimiento", dijo el entrenador Lionel Scaloni antes del encuentro.

Pasó el tiempo y el destino remendó la herida. Aquel “dolor en el alma” que tenía Sabella era el mismo de millones de argentinos. Hoy, el recuerdo seca cada lágrima de aquella tristeza para dejarle lugar a la alegría gloriosa. No habrá nada más lindo que ser Campeón del Mundo, eso pensaba “Pachorra”, y pasó. Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar, y la alegría quedará para siempre, de la mano con el recuerdo de quienes lucharon tanto para regalar semejante momento, como Alejandro Sabella.