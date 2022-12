1985 - Los eufemismos y las falacias de Mariano Llinas

* Por Orlando Agustín Gauna Bracamonte

La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe convocó a uno de los guionistas y a la productora del film "Argentina, 1985" y sumó a Griselda Tessio y Raúl Beceyro para reflexionar sobre la película. Luego, ofreció una función gratuita de la obra, en el Museo de la Constitución.

Alrededor de cien personas se acercaron y escucharon el intercambio de ideas que protagonizaron Mariano Llinás, uno de los guionistas de la película; Agustina Llambi Campbell, productora del film; Griselda Tessio, exfiscal federal y exvicegobernadora de Santa Fe; y Raúl Beceyro, director de cine y ensayista.

La charla debate estuvo moderada por el secretario de Educación y Cultura municipal, Paulo Ricci.

Al no poder asistir, le solicite a una colaboradora de la Asociación de Familiares y Amigos de las Victimas del Terrorismo en la Argentina (AfaVitA), que preguntara en mi nombre, sobre la falta de reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

Esta colaboradora de AfaVitA, es una dama, y como tal supo guardar su compostura.

Si hubiera podido asistir yo, seguramente me habrían sacado a empujones, incapaces de escuchar la verdad que desmiente lo que se muestra en el film; porque ante tanta hipocresía no me habría podido contener y le habría enrostrado a Llinas que sus dichos y la película estaban plagados de falsedades, a la vez que ocultaban muchas cosas de la verdad histórica.

Una locutora quiso exponer sobre la situación de familiares víctimas de la represión y se la silenció porque "no era tema del debate".

Mariano Llinás para referirse al accionar terrorista, usa el eufemismo de "violencia política" y en su charla, se refiere solo a las "víctimas" de la dictadura militar. A los que imputa de "un plan sistemático de exterminio", imputación que no hizo el tribunal del que se recreaba la película. Y niega tácitamente el carácter de GUERRA CIVIL que si asigna el tribunal. Dice que no se puede poner en un plano de igualdad a las víctimas del terrorismo de Estado con un "plan sistemático de exterminio" y las víctimas de la "violencia política", cuando el fallo del Tribunal inconstitucional que juzgó a la Junta Militar, en ese juicio que intenta con falacias recrear en su película, si puso en pie de igualdad a las fuerzas de la represión y a los terroristas, considerando que hubo una guerra.

Para referirse al juicio se debió haber remitido a su origen. El juicio se ejecuta ilegalmente, al sacar a los imputados de sus jueces naturales, un Tribunal de Justicia Militar. Y el Decreto que dispone el juicio, ordena investigar los hechos ocurridos a partir del 24 de marzo de 1983; por lo que se estaba encubriendo los delitos similares cometidos durante los gobiernos constitucionales de Cámpora, Lastiri, Juan Perón y Estela M. de Perón. También se omite investigar los delitos cometidos por la Triple A.

Acaso a esos muertos y desaparecidos, los da de "yapa", como antaño el almacenero cuando íbamos a hacer alguna compra, nos daba alguna golosina de "yapa".

¡¡¡HIPÓCRITA!!!

MEMORIA - VERDAD - JUSTICIA

Según el diccionario de la Real Academia Española;

Memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado.

Verdad es el juicio o proposición que no se puede negar racionalmente.

Justicia es sinónimo de derecho, razón, equidad.

Mariano Llinás parece que recuerda solo lo que le interesa según su ideología o interés político. No ha dicho la verdad (ocultar parte de la verdad, también es mentir) y no se ha manifestado con equidad.

Que Dios y la Patria se lo demanden!!!

