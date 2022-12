Scaloni tuvo su homenaje en Pujato y remarcó que la “Selección juega para la gente”

El entrenador del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar, Lionel Scaloni, regresó este miércoles a su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, Pujato, donde una calle llevará su nombre, e insistió en que los futbolistas que él dirige "juegan para la gente".

"Vamos aprendiendo de nuestro errores y de nuestros aciertos en esta carrera de entrenador, pero la clave de ella es no conformarse nunca"; destacó Scaloni, de 44 años, en una conferencia de prensa realizada en su lugar de nacimiento y donde transcurrió su infancia.

"No merecimos sufrir tanto contra Francia, porque se dio el triunfo al final en los penales, pero tendría que haber sido antes. Y después, cuando vi la reacción de mis jugadores me derrumbé y me largué a llorar", confió.

Previamente, en un acto público también soltó lágrimas de emoción ("pensé que ya no volvería a llorar", admitió) y ante una nutrida concurrencia sostuvo que le hubiese "gustado que el ómnibus que el martes paseó al equipo por Buenos Aires lo hubiese hecho por todas las provincias del país". Una plaqueta que le entregó el intendente Daniel Quacquarini y el abrazo con "Chichita", su maestra de la primaria.

Scaloni reveló que su padre "confiaba en que se iba a dar el título. Por eso, cada vez que me veía levantaba un brazo en señal de festejo. Y lo hacía mucho antes del Mundial. Él siempre fue muy positivo y me decía que había que darle para delante pese a las adversidades".

"La clave es mostrarle a la gente que el equipo juega para ellos, y por eso da gusto entrenar a estos futbolistas. Cuando me preguntaron la otra vez que el argentino era arrogante y no sabía perder, yo dije que había que desterrar eso. Nosotros antes éramos hinchas de la selección, y ahora lo seguimos siendo, aunque estemos de este lado", advirtió.

En el tramo final de la charla volvió a manifestar sus sentimientos con sinceridad y el corazón en la mano, como siempre, desde mucho antes que llegara esta Copa del Mundo. "Si Carlos Bilardo se preocupó porque Alemania les empató la final de México 1986 2 a 2 como Francia a nosotros, después de estar ganando 2 a 0, imagínense lo que sentí yo. Es que ahí me puse a pensar que tendríamos que haber cerrado el partido antes, que esto o aquello. Porque uno siempre se está autoexigiendo", aseguró.

Y concluyó con una referencia a su hijo mayor, de 11 años. "Cuando lo vi llorar en la platea después de ganarle por penales a Países Bajos lo hice bajar a la cancha. Se puso así porque no entendía que estábamos ganando 2 a 0 y de pronto nos empataron y fuimos a penales. Nunca lo había visto llorar así", confesó. Y la familia, el pueblo, sus orígenes, seguían a flor de piel. Aunque en el Mundial haya parecido que reprime sus sentimientos.