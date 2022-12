Santi Maratea, otra vez tendencia en las redes sociales

Luego de las movilizaciones que se hicieron este lunes para recibir a la Selección argentina, el Obelisco se encontró con pintadas dentro y fuera del monumento, al tiempo que se registraron daños en las rejas del cerramiento. El nivel de suciedad era tal que el influencer Santiago Maratea se acercó al lugar este martes para colaborar con el operativo de limpieza que ordenó el Gobierno porteño.

El centro de la Ciudad de Buenos Aires recuperaba ayer su ritmo habitual luego de los históricos festejos populares que se realizaron para saludar al equipo nacional recién llegado con la Copa del Mundo, mientras continuaba un operativo de mantenimiento en la zona del Obelisco y alrededores. En esta línea, Maratea dijo en su cuenta de Instagram: "Leí a mucha gente diciendo 'ahora vayan a limpiar el Obelisco'. Y a mí no me pareció mala idea. Entonces agarré 20 bolsas y me fui a juntar la basura".

Leer también: Messi y Antonela Roccuzzo sorprendieron a Laurita Fernández en "Bienvenidos a bordo"

Según las imágenes que él publicó, el twittero se mostró acompañado a la hora de levantar los residuos de la calle. En tanto, le pidió a sus seguidores cumplir con su ejemplo: "Por si alguien está viniendo a limpiar, busquen entre las plantas, hay mucha basura".

Fuente: Ambito