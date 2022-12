La carta de Enzo Fernández a Lionel Messi

Enzo Fernández fue una de las estrellas de la selección argentina en el Mundial de Qatar. El gol que convirtió contra México quedará en la retina y la memoria de todos, al igual que su llanto cuando Messi lo abraza para celebrar.

Después de esa imagen del ex River rindiéndose en los brazos del capitán albiceleste, comenzó a circular en redes sociales una carta que Fernández le escribió a Messi en 2016 cuando éste anunció que abandonaba la camiseta celeste y blanca luego de perder la Copa América Centenario en la definición por penales ante Chile.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos. Cómo te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el uno por ciento de presión que tenés en tus hombros, que te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sabés que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quiere que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se ha impuesto que pueden exigírtelas”, escribió Fernández.

Las palabras que el futbolista le dedicó a su ídolo.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona en fin. Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta de que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan”, agregó.

“Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el uno por ciento de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos. Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corrés o si cantás el himno”, continuó.

“Hacé lo que vos quieras Lionel, pero por favor, pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros. Gracias y perdón Lionel Messi”, concluyó.