"En la última jugada con Francia se me paró el corazón dos segundos, lo que pude ver de Emiliano (Martínez) es que se paró bien rápido, él tapó la pelota no es que le rebotó. Esperó hasta el último segundo, leyó la posición del jugador y vio dónde fue la pelota. El orgullo que me quedó es ver cómo trabajó la jugada", explicó Tocalli en la señal ESPN.

Además, Martín Tocalli comentó que en las previas a los partidos se muestran videos de los jugadores rivales y en las definiciones se suelen estudiar cómo patean los oponentes. "Lo negociamos con los arqueros por dónde puede ir la pelota, es un trabajo lindo y ellos lo valoran", detalló.

"Lo primero que tengo que remarcar es que la intuición del arquero es lo más importante y lógicamente Emiliano Martínez les genera cosas al rival. Tiene información pero cuando ves que es atajador, te condiciona un poco", subrayó.

A su vez, Tocalli, hijo del DT Hugo, diferenció al arquero sudamericano del europeo: "Como los hinchas cantan más, los futbolistas toman más riesgos y siempre tienen un plus".