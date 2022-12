Alerta por tormentas para toda la provincia de Santa Fe

Según el informe del SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en períodos cortos.

En cuanto a los valores estimados, se espera un acumulados de entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados los mismos de forma localizada.

El alerta, que comprende a otras 10 provincias, es para la tarde y la noche de este viernes, pero también alcanza, en principio, a la madrugada mañana del sábado 24 de diciembre.

Recomendaciones

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atentos ante la posible caída de granizo.