Encontraron un hombre muerto en Chabás

Este domingo por la mañana, fue hallado sin vida un joven de 32 años en la localidad de Chabás. Según fuentes policiales, el hombre fue encontrado en una zanja a la vera de las vías del ferrocarril, a la altura de la pasarela que cruza la Ruta Nacional 33. Cerca de las 5, en el marco de los festejos de navidad, se habría originado una gresca que terminó con la vida de una persona oriunda de ese distrito.

En tanto, se está Investigando si el muchacho recibió una paliza y luego murió asfixiado. Trabajó en el lugar personal de la Agencia de Investigación Criminal. Intervine fiscalía de Casilda.

Toda la comunidad chabasense se encuentra conmocionada por la muerte de Walter H. “No puedo creer estar escribiendo esto. No puedo creer la gente de mierda que hay en este pueblo. A mi hermano lo mataron a golpes, lo tiraron al agua, lo asfixiaron y absolutamente nadie hizo nada, Todos miraron y filmaron semejante aberración. Tenemos los mismos nombres que todos saben, necesitamos de todos para seguir presentando a la "Justicia". Si viste, si te llegó algún video que sabemos que hay muchos, por favor los necesitamos. Por favor los testigos preséntense, o manden msj por privado. No tengan miedo. No se queden callados. No sean cómplices de los asesinos”, expresó a través de las redes sociales, Clau Hervot, familiar de la víctima.