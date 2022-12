Qué dijo Galfrascoli sobre la bengala en la recepción de su hijo

"Mi hijo estaba en el escenario, como es costumbre en algunos de los chicos que se reciben van los que entran con él, en su caso entraron sus amiguitos y su hermana", comenzó diciendo el funcionario.

"Los chicos que están abajo, los más amigos, los compinches hacen el aguante tirando papelitos, había muchos amigos y amigas haciéndole el aguante abajo del escenario, en ese contexto uno de los pibes prende una Bengalita y otro de los pibes prende un humo de color, nosotros no sabemos aun hoy no sabemos quienes son los pibes, eran como 40 chicos que iban y venían", relató el ex concejal de Reconquista.

"Se para la música y nos empiezan a retar, entre los padres, policías y la seguridad, nos comunican que teníamos que traer al responsable o a los responsables y presentarlos antes la comisión del club para ser expulsado de la fiesta y nos dicen que si no hacíamos eso nos teníamos que hacer responsables nosotros de lo que había pasado, eso estaba en el reglamento, eso estaba aprobado por todos y era conocido por todos", aseveró.

En esa línea el funcionario del MPA sostuvo que él les dijo a los organizadores que no sabia lo que había pasado y que no había visto lo que había pasado. "Yo no lleve Bengala, no sabia que habían llevado Bengalas, pensé que eran conitos que tiraban papeles, había mucho de esos", explicó.

En su relato dijo que los chicos estaban todos juntos y discutiendo, agregó que los padres se quejan; añadió que en ese momento eran muchos mas de 40 los chicos. "Los hablé a los chicos, a mi familia, a las mesas vecinas, a los pibes que encontraba, les decía que nos habíamos mandado una cagada, que alguien había sido y que no iba a buscar el responsable, que no iba a señalar a nadie con el dedo, para que lo escrachen y lo echen del club, prefería irme yo", aseguró.

"Después fue todo un quilombo, una cosa terrible con insultos, entiendo el temor de esos padres que se suspenda la fiesta, le habían dicho que se estaba prendiendo fuego el techo cosa que no pasó. Les decían que había peligro, no se si hubo peligro de algo o no, cual grave fue el peligro", comentó Galfrascoli.

El hecho estuvo mal y había que buscar un responsable, ese responsable tenía que ser yo.

En ese mismo sentido el funcionario dijo que entendió que se tenía que ir. "Lamentablemente se tuvo que ir mi familia, la verdad que hubiera preferido que me echen a mi solo, eso fue lo que le plantee a la policía y a la gente de seguridad, pero bueno lo hicieron público con el micrófono diciendo que nos echaban a todos, fue un escrache innecesario de parte del muchacho que tenía el micrófono, que no era el animador, tendría que haber dicho se tomó la decisión y la familia se va a retirar, esto generó un aplauso masivo, junté mis cosas, junté mi familia y tape las botellas de vino que quedaban", manifestó.

Finalmente dijo que los organizadores le pidieron que se lleve todas las botellas de vidrio. "Colaboré, ayude a los policías, ayudé a los de seguridad, contuve a mi familia y contuve a todos los que pude, la policía me pidió que me lleve las botellas de vidrio para evitar problemas, agarré las botellas, junté la basura y nos fuimos", concluyó.