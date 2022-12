Qué dice la autopsia realizada al cuerpo de la niña que estaba en casa cuna

La causa, que investiga la muerte de una niña de cuatro años que se encontraba bajo la custodia del Estado en el Hogar Atanasia Hernando de Durán Casa Cuna Santa Fe, sumó en las últimas horas un informe que fue requerido por el fiscal a cargo de la investigación, Andrés Marchi.

Se trata de la autopsia realizada en la morgue judicial, ante el Cuerpo Médico Forense de Santa Fe, para establecer cuál fue la causa de muerte de la menor, cuyo deceso se dio el pasado 24 de diciembre. Aquel día, según trascendió, la pequeña sufrió un desmayo cuando se encontraba en el establecimiento ubicado en Primera Junta al 3700

A raíz de ello, fue llevada hasta el hospital de niños, Dr. Orlando Alassia, en donde los médicos la reanimaron, pero horas después la niña sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios que terminaron con su vida. "La niña sale del paro, pero de forma muy inestable y por eso se la pasa a terapia intensiva. Habrá estado entre 12 y 18 horas internada, no falleció en el momento. Lo que pasa es que no estaba estable: la parte hemodinámica estaba muy mal. Ese día ya me habían avisado que las posibilidades de vida eran muy pocas", explicó al respecto el director del nosocomio, Osvaldo González Carrillo.

Tras la muerte, se inició una causa judicial que, entre varias medidas, dispuso que se realice una autopsia al cuerpo de la menor para determinar cuál fue la causa del deceso. Sin embargo, al ser realizado el examen forense, los especialistas del área no pudieron determinar la causante.

El motivo de la muerte es indeterminado y además tampoco se hallaron lesiones, por lo que se recomendó realizar una serie de estudios complementarios (histopatológicos) en el Instituto Médico Legal de Rosario. Por el caso, policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron además una diligencia el martes en Casa Cuna, en donde secuestraron documental relevante para la causa judicial que tiene a cargo Marchi.