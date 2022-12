Agosto: "El Gobernador respalda la idea de sostener las cuentas públicas ordenadas”

El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Walter Agosto, informó que el resultado fiscal de Santa Fe será equilibrado en 2022, en tanto proyecta un resultado similar para el año próximo, tal como se prevé en la ley de presupuesto 2023 ya sancionada por la legislatura provincial.

Agosto expresó que "el secreto es la tarea constante desde el primer día de gestión, la idea de poder manejar con austeridad los recursos, de poder reasignarlos, porque muchos están en lugares que no son tan prioritarios. Hay que hacer todos los esfuerzos para tratar de prever situaciones que se pueden plantear y en esa instancia estar lo mejor preparado posible. Eso es posible por la voluntad política del gobernador que es el que respalda esta idea de sostener las cuentas públicas ordenadas”.

El mandato de Perotti alcanzó este año su tercer periodo consecutivo en el que la presión tributaria de los impuestos provinciales se mantiene sin incrementos. Al respecto, el ministro sostuvo que "no podemos obviar que hemos tenido una pandemia que ha generado un efecto económico durísimo en las familias y las empresas. Acertada también la decisión del gobernador en su momento de establecer ahí una política diferencial con todo el tema impositivo porque en ese contexto no era posible afrontar los impuestos con normalidad y muchos menos con aumento. Ese es uno de los desafíos que nos hemos impuesto, los efectos económicos de la pandemia se van yendo pero muy lentamente y por eso también el esfuerzo de que los problemas fiscales no se resuelvan con el fácil expediente de incrementar impuestos”.

"El hecho de no incrementar los impuestos en términos reales no significa que no se recaude más, hemos apostado en este tiempo a algunos regímenes especiales, planes de pago especiales para los contribuyentes que en este contexto de crisis no podían pagar los impuestos y por esa vía la provincia recuperó muchos recursos. Millones de pesos con planes especiales de pago que han permitido normalizar la incobrabilidad que había en algunos impuestos".

Boleto Educativo y Billetera Santa Fe

"Por otra parte, el hecho de que aprezcan en el presupuesto provincial programas de mucho impacto tiene que ver con la reasignación. A veces los recursos están pero pueden estar mal aplicados, reasignamos los recursos hacia estos programas que generan un impacto muy importante a nuestra comunidad", reveló Agosto.

Paritarias

Sobre las paritarias, el ministro de Economía expresó: "Se han hecho muchos esfuerzos no sólo por parte del Gobierno sino también los distintos gremios del sector público tratando de ver cómo transitamos un contexto que es distinto. La inflación ha pasado en poco tiempo de un nivel de 50 al 90 y pico por ciento y ese contexto es mucho más exigente, mucho más difícil proyectar".

"Creo que hemos terminado un año relativamente bien dentro del contexto, la provincia ha terminado con acuerdos con los distintos sectores gremiales, con una paritaria que finaliza con un porcentaje que claramente va a superar a la inflación", manifestó el funcionario.

"Vamos a un escenario donde la negociación salarial va a tener mayor continuidad, por lo que hay que buscar consensos".

Para cerrar, Agosto habló de las obras que están en el Presupuesto 2023: “Hay un plan de inversión importante que está aumentado porque hay un programa de obras adicionales financiado con los recursos de la deuda que la provincia cobró de la Nación, es un programa de una gran magnitud (…) aunque en la provincia hay mil obras en construcción”.