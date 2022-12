Pusineri destacó la importancia del Plan Incluir en instituciones sociales y deportivas

En el marco del Plan Incluir, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, entregó un subsidio de 3 millones de pesos a las autoridades del Club Atenas de la ciudad de Santo Tomé para obras de iluminación del predio, especialmente de la cancha de fútbol.

Durante el acto, Pusineri recordó que “a través del Plan Incluir la gestión de Omar Perotti está acompañando a cientos de instituciones sociales y deportivas en todo el territorio de la provincia en el trabajo de contención, integración y desarrollo integral que proponen a chicos, chicas y jóvenes con sus actividades”.

“Estamos agradecidos a todos los que vienen trabajando, promoviendo el deporte, la camaradería, la solidaridad y todos los demás valores que encarna el deporte. Somos nosotros quienes les agradecemos a ustedes la posibilidad de seguir encontrándonos, ya que a través del Plan Incluir se llega a cientos de clubes, de instituciones que tienen que ver con el desarrollo de una mejor sociedad. Y mucho más tratándose del Club Atenas que es uno de los clubes más tradicionales de Santo Tomé, con trayectoria y que hoy se encuentra en franco crecimiento”, concluyó el ministro.

El presidente de la institución, Carlos Ferrigutti, agradeció al gobierno de la provincia porque “el club funciona con la cuota societaria y demás beneficios que se hacen, pero no puede lograr concretar todo lo que se necesita. Si no tenemos una ayuda del Estado no podemos seguir creciendo, cumpliendo con todo lo necesario para la institución”.

El aporte fue gestionado conjuntamente por los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, y el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló.