Se sorteará el torneo de la Primera Nacional 2023 de 37 equipos

El torneo se jugará en dos zonas de 18 y 19 integrantes respectivamente, que se enfrentarán todos contra todos a partidos de ida y vuelta y sin fecha de clásicos pero con dos ascensos en juego, el primero directo y el segundo a través de un Reducido.

El primer ascenso se definirá entre los que resulten primeros de cada zona mientras que el segundo surgirá de un mini torneo al que clasificarán los ubicados entre el 2do y el 8vo puesto de cada tabla zonal.

A ese Reducido de 14 clubes se sumará en cuartos de final el equipo perdedor de la primera chance de ascenso.

Habrá tres descensos; dos directos y uno indirecto. Así, los dos últimos de cada zona perderán la categoría y el tercero surgirá de un partido desempate entre los dos anteúltimos de cada grupo.

Los 37 equipos que disputarán el torneo regular de la Primera Nacional 2023 son los siguientes:

Aldosivi y Alvarado (de Mar del Plata); Agropecuario (Carlos Casares); All Boys; Almagro; Almirante Brown; Atlético Rafaela; Atlanta; Brown de Adrogué; Guillermo Brown (Puerto Madryn); Chacarita Juniors, Chaco For Ever; Defensores Unidos (Zárate); Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn; Deportivo Maipú; Deportivo Morón; Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto.

Ferro Carril Oeste; Flandria; Gimnasia y Esgrima (Jujuy); Gimnasia y Esgrima de Mendoza; Güemes y Mitre (Santiago del Estero); Independiente Rivadavia de Mendoza, Nueva Chicago; Patronato de Paraná; Quilmes; Racing de Córdoba; Deportivo Riestra; San Martín de San Juan; San Martín de Tucumán, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez y Villa Dálmine.