Los Palmeras y Messi se llevan en la piel

Hay varias coincidencias entre Los Palmeras y Leonel Messi. Por un lado, tanto el grupo musical como el futbolista, son los número 1 en lo suyo. Además, la banda y el deportista comparten el mismo origen: Santa Fe.

Como si esto fuese poco, hay un amor recíproco entre ambos. Es sabido que el astro futbolístico es un gran admirador de Los Palmeras, como así también el cariño y afecto que tienen los integrantes del grupo por Messi.

A veces, una forma de manifestar el amor, ese sentimiento que no se puede explicar mediante palabras y que va más allá de la razón, se hace visible a través de formas legendarias, como son los tatuajes. De hecho, son miles y miles los santafesinos/argentinos/habitantes del mundo, que optaron por llevar en su piel algo relacionado con el grupo de cumbia o con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

Darien Grenón, integrante de Los Palmeras, decidió que la rubrica de Messi sea parte de su cuerpo. "Yo tenía la idea de tatuarme, incluso cuando nos enteramos que íbamos a estar en un cumple 15 con él (Messi). Ahora ya lo tengo inmortalizado en el brazo", dijo por CADENA OH!

El martes, Los Palmeras estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños de la sobrina de "Lío". "Teníamos la incertidumbre de si Leo iba a poder estar o no. Tenerlo en frente hace que no te salgan las palabras y solo le agradecimos por los que no han hecho vivir", expresó.

