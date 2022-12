La provincia de Santa Fe termina el año con las cuentas equilibradas

La provincia de Santa Fe termina el año con equilibrio fiscal en las cuentas. Así lo destacó el ministro de Economía, Walter Agosto, quién además ponderó que "esa premisa es la que nos planteó el Gobernador desde el inicio de la gestión".

Sin embargo, manifestó que "eso no quiere decir que la provincia en algún momento no pueda tener déficit fiscal, pero entendemos que esas situaciones son extraordinarias, no puede pasar que sea la regla, todos conocemos los problemas que eso trae".

"Ese equilibro es el que permite financiar una gran cantidad de programas y políticas públicas, que muestran sus resultados día a día", destacó Agosto en diálogo con Sin Mordaza TV.

Recaudación, impuestos e inflación

Asimismo, el ministro refirió al modo utilizado para equilibrar las cuentas púbicas y recordó que "cuándo estábamos en la plena pandemia, observamos que mucha gente pagaba sus impuestos y no podía hacerlo. Allí tuvimos una mirada cuidadosa, y decidimos que los impuestos no podían tener un incremento en términos reales. Eso fue otro desafío para la política fiscal".

"La contracara de eso fue manejar con austeridad y firmeza el gasto público, y reasignar recursos para potenciar las prioridades que el Gobierno decide financiar, que tienen un alto impacto en el bienestar de la gente", agregó.

Salarios

Finalmente, y a días de cerrar las discusiones paritarias sin sobresaltos, el titular de la cartera económica consignó que "el tránsito en el tema salarial no ha sido fácil. Estamos con un nivel elevado de inflación y preservar el poder adquisitivo no es una tarea sencilla. Sin embargo, el Gobierno siempre tuvo la vocación de diálogo para avanzar de la mejor manera".

"En 20 días hábiles, la provincia pagó el sueldo de noviembre, el aguinaldo y va a pagar el sueldo de diciembre, eso es muy importante"

"Terminamos el año con una política salarial buena y satisfactoria, con un incremento que estará por arriba de la inflación. También con la puntualidad en el pago de los haberes. La semana que viene se pagarán los sueldos de diciembre, con todos los aumentos. En 20 días hábiles, la provincia pagó el sueldo de noviembre, el aguinaldo y va a pagar el sueldo de diciembre, eso es muy importante", culminó Walter Agosto.

