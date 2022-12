Omar Perotti: "Si soy candidato, será en la provincia"

En una nota exclusiva con SIN MORDAZA TV, el gobernador Omar Peroti hizo un balance de su gestión. En una extensa nota con el periodista Carlos Delicia, el mandatario provincial abordó varios temas.

A continuación, las declaraciones más importantes del gobernador santafesino en torno a la obra pública y el sector productivo; política salarial y recursos propios; educación; turismo; inseguridad; elecciones 2023; y la estrategia electoral del Partido Justicialista.

Obra pública y sector productivo

"Hoy tenemos un gran despliegue de la obra pública en todo el territorio. Pudimos ordenar la provincia y eso nos permitió acompañar al sector productivo, bonificar tasas y fortalecer las políticas sociales, etc".

"En cada pueblo o ciudad hay un obra, por más pequeña que sea. También están las obras de mayor magnitud, como la del gasoducto. Subimos el piso de las infraestructuras de gas y agua potable".

"Las obras más importantes que se pueden hacer son aquellas que no siempre se ven. Cada gobierno debería responder acerca de cuánto hizo sobre el agua potable, el gas y la sanidad, etc".

"Además, hay una estrategia de acompañar a las pequeñas y medianas industrias, que volvieron a recuperar un espacio y ganaron terreno en el exterior. Cerramos el 2022 con 20.000 millones de dólares en concepto de exportación y se consiguió la mayor línea de financiamiento en la historia de la provincia: 26.500 millones de pesos.

"Veníamos de un proceso de desindustrialización y disminución del trabajo en el sector industrial, sumado a la pandemia. El comercio, la gastronomía y los hoteleros fueron los sectores más golpeados, pero allí había una política del gobierno".

"Billetera Santa Fe, por ejemplo, tiene 1.750.000 usuarios en la provincia de Santa Fe. Las familias le buscaron la vuelta al uso de Billetera Santa Fe; es una herramienta que fue muy valiosa y vamos a seguir cuidando".

Política salarial y recursos propios

"Pudimos cerrar el año con una política salarial acorde a lo planteado durante el 2022; lo que digo se cumple y generamos un gran esfuerzo para que el salario no pierda frente a la inflación".

"Nuestra responsabilidad es la de cuidar los recursos de todos lo santafesinos, pero hay algunos sectores de la política más activos con los gremios y generaran acciones políticas".

"El orden de las cuentas no es un dato menor. Nosotros tratamos de tener una buena administración de los recursos pagando en tiempo y formo, y con la intención de que haya algo en cada pueblo o ciudad".

Educación

"Se ha fortalecido mucho el sistema escolar con jardines, la ampliación de aulas, inversiones en equipamientos y la ejecución de nuevos edificios escolares, etc. No hay una disminución de nuestra vocación en mejorar las estructuras y el equipamiento escolar".

"El Boleto Educativo Gratuito es una realidad para los alumnos y los docentes. Con el BEG se benefician más de 300 mil personas (estudiantes, docentes y auxiliares). Es una política que prioriza el acceso de todos a la escuela".

Turismo

"Santa Fe es el séptimo destino elegido del país. Somos una opción de turismo y eso genera empleo. Tenemos grandes inversiones hoteleras y en infraestructura, sumado al desarrollo de distintos eventos; esas cosas hacen que las ciudades crezcan".

Inseguridad

"No vamos a ocultar nunca la realidad y tampoco vamos a pedir que no se hable del tema. El silencio tiene un solo beneficiario: el delito. El delito crece cuando no se muestra lo que hay que enfrentar", dijo el Gobernador.

"La inseguridad es un problema estructural de varios años y no se va solucionar fácilmente. Tiene que haber un enfoque, una mirada integral, mejorando la institución policial e incorporando más agentes año tras año".

"El 2023 va a ser el año de la expansión en cuanto a la tecnología, con más prevención en ciertas acciones y la incorporación de equipamiento. Queremos y necesitamos más ayuda federal".

"No se trata de que haya más gendarmes, sino que además se trabaje en conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La Argentina no puede permitir que sucedan ciertas cosas en el territorio".

"Necesitamos que haya una coordinación decidida entre los distintos sectores políticos y los diferentes poderes del Estado. Lo que vemos se fue gestando durante años; esta situación se revierte con acciones completas".

Elecciones 2023

"Se convocó a los representantes de los distintos partidos políticos para escucharlos y decidir sobre el cronograma electoral. En los próximos días habrá una definición sin secretos y sin picardías".

"Creo que más allá de la conveniencia electoral de cada partido, no es bueno que pase tanto tiempo entre una elección y la otra. Disponer de un calendario electoral lo antes posible, va a ser útil para que cada espacio desarrolle sus estrategias electorales.

Perotti y la estrategia electoral del Partido Justicialista

Consultado sobre la estrategia del Partido Justicialista en las próximas elecciones, Perotti sostuvo que "cada sector tiene figuras para potenciar. Estamos en esa etapa, donde los candidatos quieren mostrarse y recorren la provincia".

"Es un momento en el cual, sin descuidar la gestión del día a día, cada uno desplega su estrategia. Nosotros vamos acompañar al candidato que surja de las internas".

"En lo personal, la mirada está en acompañar y consolidar un proyecto en Santa Fe, ya sea como candidato o no".

Ver también la nota completa: