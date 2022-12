Médicos aseguran que el periodista Villanueva no debió ser internado en Oliveros

Por orden de la jueza Eleonora Verón, el reconocido periodista rosarino Miguel Ángel "Pato" Villanueva fue internado en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros.

En su domicilio se presentó el comisario Edgardo García, Jefe de la Comisaría Segunda, con la orden judicial correspondiente. “Se ordena internación en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros y/o Centro Regional de Salud Mental a los fines de poder realizar informe ordenado. El traslado deberá realizarse por la fuerza pública. En caso negativo se procederá al allanamiento de dicho domicilio a cargo de la AIC”, rezaba el escrito.

“Estamos viviendo un momento acuciante. Hace dos horas estamos siendo acosados por la policía de la provincia. Una orden de la Dra. Verón me manda a internar a un psiquiátrico desconociendo la Ley de Salud Mental y los trámites judiciales que hemos hecho”, dijo el periodista antes de su traslado.

Y continuó: “acredito todos los informes que desconoce la Dra. Verón. Ahora vienen a llevarme a un psiquiátrico que es lo que querían, antes de la feria judicial. Así es la justicia de Santa Fe”.

En relación con esto, Sin Mordaza tuvo acceso al informe de evaluación llevado a cabo por profesionales de la salud de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros y comprobó que no hay ningún motivo para que Villanueva siga internado en el mencionado lugar como paciente psiquiátrico.

"El señor Villanueva ingresa a esta institución en fecha 29/12/22, en virtud de la Oficio Judicial penal de referencia. Fue recibido y evaluado por el Equipo de Guardia Médica, que definió que no tenía criterio de internación y que continúe internado hasta la realización del Comité interdisciplinario de Admisión por estricto cumplimiento de la orden oenal", detalla el informe.

Y concluye: "Luego de la evaluación se concluye que el señor Miguel Ángel Villanueva NO presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros, por lo que NO cuenta con criterio de internación por salud mental al momento actual, no obstante permanecerá en el Hospital por estricto cumplimiento de la orden penal, hasta sea evaluado por juntas especiales".

En efecto, se trata de una maniobra judicial a cargo de la jueza Eleonora Verón, el fiscal Carlos Covani y la Defensora Pública Florencia Chaumet, quienes buscan acallar la voz del periodista.

