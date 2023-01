Gustavo Raffin deberá indemnizar al periodista Toti Díaz después de 23 años

Después de 23 años, la Justicia falló a favor del periodista Oscar "Toti" Díaz en una causa de agresiones y violencia que involucró a los hermanos Raffin, entre ellos Gustavo Raffin, colega de la víctima.

El abogado Ricardo Degoumois, defensor de Díaz, afirmó que la Justicia tenía "una gran deuda" por este caso y que era necesario una respuesta después de tanto tiempo. "Que yo recuerde la Justicia nunca demoró tanto, era una situación simple, Raffin pidió disculpas públicamente incluso. Mucha gente no debe recordar de qué se trata".

"Fue aceptado el reclamo de índole civil y se sancionó a Raffin a pagar una indemnización de 250 mil pesos, más actualización monetaria e intereses. Ahora no sabríamos a cuánto ascendería el monto, pero ya adquirió firmeza, y hay una ejecutabilidad de la resolución", detalló para Cadena OH!

"De no efectivizar los montos se inician nuevas medidas cautelares, como la ejecución de los bienes del mismo de Raffin. Esto comenzó con el sistema judicial anterior. Nosotros discrépabamos con la caracterización porque se determinó que las lesiones no eran graves, cuando hubo una fractura de costilla. La justicia penal de esa época determinó que eran leves y ordenó la absolución por prescripción. Prescribió la causa, no es que ha sido inocente. Lo que continuó es la cuestión civil, y la condena se da con la constitución de actores civiles en la justicia penal", dijo por último.

Escuchar también audio completo: