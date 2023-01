Segunda balacera contra una casa en menos de una semana

La primera balacera registrada en 2023 en Rosario no dejó personas heridas. “Nos sorprendió, porque no nos amenazaron ni nos pidieron nada, ni la casa, ni dinero. Soy comerciante y no tenemos enemigos ni deudas pendientes”, aseguró el dueño de una casa ubicada en pasaje San Francisco y San Martín, en la zona sur de Rosario, que este domingo por la noche sufrió el segundo ataque a balazos en menos de una semana.

La primera agresión contra esa casa, ubicada en San Martín al 6000, se registró el 27 de diciembre y el último ataque fue en la noche de este domingo. En ambos casos no se registraron heridos.

"Anoche no estábamos en la casa. Anoche nos llamaron por teléfono para avisarnos que se habían escuchado disparos contra la casa y cuando llegamos vimos los tiros en el frente”, dijo la víctima.

El hombre confirmó que el martes de la semana pasada la vivienda también fue blanco de una intimidación y que en esa oportunidad estaba la familia, pero no hubo heridos. “La primera vez hubo cinco o seis impactos, y esta vez tres o cuatro. Esto nos sorprende totalmente porque nadie nos hizo ningún reclamo. Tampoco dejaron notas, no estamos amenazados. Nada de nada”, agregó el vecino

“Esto nos aterroriza un poco, porque no sabés qué hacer. Es difícil vivir así. Juro que no tenemos problemas con nadie. Hace 15 años que vivimos aquí”, añadió.