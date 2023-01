*Por Raúl Bigote Acosta

En una nota piloteada por Lucas Ameriso, un hombre de la casa, de LT8, habló el intendente Pablo Lautaro Javkin y se refirió a los 287 crímenes que se han dado en Rosario.

Reitero algo que una vez mas, en lo personal me fastidia mucho porque Pablo Lautaro Javkin es abogado y sabe que muchas de las cosas que dijo son de imposible cumplimiento legal. No de imposible cumplimiento porque alguien se demora en traer gendarmes -que eso sucede- pero, las cosas de las que él habla que en realidad se resumen a: "Yo quiero ser el comisario del pueblo". Javkin quiere ser el comisario de Rosario y tener derecho a veto o a queja y co-gobernar policialmente la ciudad. Eso está fuera de la ley -en la ley de municipios no está- y de hecho, no está en la Constitución provincial.

Y esta es una de las deudas que él, como ha trabajado en comunas, como ha trabajado como diputado provincial, como ha trabajado como concejal, como ayudante de Mónica Haydée Fein, él sabe que los socialistas estuvieron 12 años en el gobierno provincial y no movieron un dedo por las cosas que él, ahora que es socio de los socialistas, quieren que se haga.

En la nota de la página web del diario, del programa que conduce Lucas Ameriso, tan leproso como Javkin, no están las repreguntas. La primera repregunta que habría que hacerle es: "¿Usted quiere ser el comisario de Rosario? Porque la Constitución provincial no dice eso".

Pero en lo que estoy de acuerdo con Javkin es que no han aparecido ni los gendarmes, ni la Policía Federal ni Prefectura, ni el ministro del Interior, ni tampoco han aparecido las autoridades provinciales a las que él no se refiere tanto.

Supongo que Javkin tendrá de todas estas cuestiones la copia de la queja oficial. Porque quejarse mediáticamente con un amigo de la casa en LT8 está bien, pero no es lo que debe hacer el intendente. Lo que debe hacer el intendente, y no soy el primero que lo dice, ni estoy diciendo algo que Javkin no sepa, es alumbrado, barrido y limpieza; con lo que está mal.

Lo segundo es asumir el yerro. Él es co-resposponsable con el Socialismo. Nunca se apartó de la conducción del Frente Progresista Cívico y Social que gobernó la provincia 12 años. Y en ese momento también se podría haber hecho la queja. La diferencia está en el número de muertos, no el estilo de combate hacia la droga. Un estilo fallido y permisioso del que también debe hacerse cargo porque fue parte del gobierno de la Fein.

Si algo le imputo personalmente a Javkin es no haber hecho un relevamiento y tomar la Municipalidad con todo lo plantado, sino un inventario. En ese inventario hubiese aparecido que la ciudad estaba quebrada, que el transporte no servía y no sirve, que los taxis no servían y no sirven, que el hospital Provincial que iba a aliviar la situación de la salud, no solo que no estaba sino que es un elefante muerto que huele a podrido. Que el dinero de salud según los presupuestos municipales si no completa la provincia no hay modo que se complete porque es demasiada plata para un servicio que se lleva el 30% promedio del dinero que entra a las arcas de la ciudad.

De eso podría haber hablado Javkin también y obviamente, insisto en este punto, mostrar las copias de las quejas oficiales, por escrito, para que queden asentadas ante Soria en la Nación, pero también ante los ministerios de la provincia. También ante Perotti, ante Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y jueces federales con competencia en Rosario. Y con la ausencia de muchos jueces federales porque la Nación con los gobiernos peronistas, con los gobiernos de Macri, con los que sea, hace muchos años -desde el siglo pasado- que no actualizan la cantidad, ni la mejoran, de jueces federales, de fiscales federales, de miembros de la Justicia Federal actuando en Rosario para el delito.

Es cierto lo que dice que no es solo en Rosario que está la droga. Chocolate por la noticia. Cualquiera sabe que la droga es un problema nacional-internacional y que si algo tiene la región rosario es que fue descuidada por sus socios: los socialistas. El quiebre en el 2007 de la relación Gobierno provincial-Policía, el quiebre desde Hermes Binner en adelante fue fatal para la región y fue tremendo con Bonfatti y no tuvo solución con Lifschitz, donde está como candidato después de la gobernación Lifschitz, donde aparece Maxi Pullaro.

Y este es el otro punto. ¿Javkin está lanzado a la candidatura de gobernador contra Pullaro? Tal vez habría muchos que lo apoyen porque Javkin no tiene placar con tantos muertos como tiene Pullaro. En ese sentido, Javkin está mejor. ¿Qué se le puede imputar? Haber recibido una Municipalidad sin contar cómo estaba de mal, y sin arreglarla después. La gestión municipal de Javkin no es de las mejores; es de las peores que ha tenido la ciudad.

Y esto debe entenderse así. No se si será su piecita de atrás, un señor llamado Rogelio que es el que casi co-gobierna porque está cerca de todas las decisiones de Javkin. Y no se si no lo habrá acompañado al estudio de LT8 donde está la foto de Javkin sonriente con Ameriso. Seguro que Lucas hizo todas estas repreguntas de las que estoy hablando. Es un hombre que pilotendo programas hace las repreguntas necesarias para que se entienda que Javkin no es inocente de todo lo que pasa en la región Rosario. Que es inocente del contrabando de drogas, por supuesto. Menos los verdaderos complotados.

Y cuando denuncia que desde la cárcel de Piñero se habla y se deja hablar, él también es abogado y sabe el lío que le arman a la Justicia los abogados de los presos cuando le dicen "tienen derecho a un teléfono". Yo estoy con Javkin: no tienen derecho a un teléfono, y si lo tienen, las autoridades tienen la obligación de escuchar qué se dice por esos teléfonos. Allí hay una falla tremenda donde algunos de los que injustamente dicen que defienden los derechos humanos de los presos, y los que hacen hacer, sabiendo o no, cómplices que desde la cárcel siguen manejando cuestiones en territorio. Javkin en eso tiene razón: la Justicia está mal.

Allí también hay una ley que está amparando a los presos. Me fastidia que Javkin quiera ser el comisario del pueblo porque es una buena medida para las demagogias de las candidaturas. Pero puedo equivocarme yo que no soy abogado ni lo seré. Pero no puede equivocarse sobre ese tema el intendente que sí es abogado, sí lo fue. Sabe como es el digesto municipal, sabe como es la Ley de Autonomía Municipal. Sabe lo que se pide y lo que se ha logrado. Sabe porque fue diputado provincial de qué modo se rosca o no se rosca esto. Sabe que hace falta una Reforma Constitucional. Sabe muchas cosas de las que omite hablar y de las que evidentemente no llegaron a preguntarle o por lo menos no está en la web.

Yo no estoy en Rosario, estoy leyendo La Capital, según lo que La Capital decide poner en la página donde las noticias de libre circulación pueden ser leídas. Esto no es una nota paga la de Javkin, es una nota abierta y no están las repreguntas que seguro hicieron. Porque sino queda todo en que Javkin quiere ser el comisario de Rosario. No es que se lo impida yo, se lo impide la Ley. La misma Ley que Javkin conoce. Por qué no menciona esas circunstancias que atenuarían mas y pondrían en circuito lo verdadero. Es multicausal, no se soluciona con que Javkin sea el comisario de Rosario. ¿Por qué no lo hizo? No me pregunte a mi, yo solo soy periodista.