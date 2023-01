Camila Homs explicó el motivo de su enojo con Rodrigo de Paul

El escándalo entre Camila Homs y Rodrigo de Paul-Tini Stoessel por el que el jugador llevó a la Justicia a la madre de sus hijos tiene un nuevo capítulo.

La modelo reconoció que ella era la autora de los chats de la discordia, que no había sido hackeada. Habló de su impulsividad y de sus hijos la mamá de Francesca y Bautista.

“Por más que esté recaliente, yo trato de no mezclar en la relación con los niños. Sí decirle a él mil cosas, pero cuando me enojo soy muy frontal”, reconoció, en Socios del espectáculo sobre su furiosa actitud.

“Tipo, te digo todo lo que pienso cuando estoy embroncada. No entendés las cosas que puedo llegar a decir", se sinceró.

También la modelo se refirió al episodio que disparó su furia, la llegada del jugador tras el triunfo en el Mundial de la Selección, el video de su reencuentro con Tini y la espera de sus hijos para celebrar con su papá.

“Realmente sí, a veces hiero mucho. Pero lamentablemente es lo que me sale. A mí no me molesta nada, mientras que no se metan con mis cosas”, dijo.

“Que hagan y deshagan lo que quieran, pero ya cuando se meten con lo más importante que yo tengo y capaz veo sufrir un poquito a mis hijos, ahí sí me duele mucho”, reconoció la mamá de Francesca y Bautista.

Fuente: Ciudad Magazine