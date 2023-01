Por qué no aparece Ángel Correa en el nuevo colectivo ploteado de Rosario

El intendente de Rosario Pablo Javkin habló de la polémica que se generó en redes por el supuesto ninguneo a Ángel Correa en el homenaje que el municipio le hizo a los rosarinos campeones del mundo.

Tanto en el mapping que se realizó sobre el Monumento, como en el ploteo que se hizo en uno de los nuevos colectivos que empezaron a circular por la ciudad, el delantero del Atlético de Madrid quedó relegado.

Durante la proyección hecha en la noche del viernes sobre la torre del Monumento Nacional a la Bandera, aparecieron saludos de Messi y Di María pero no del delantero del Atlético de Madrid. “Angelito no mandó video porque ya estaba en Madrid”, explicó Javkin.

Pero por fuera del mapping, el municipio también homenajeó a los campeones con un colectivo ploteado que va a recorrer la ciudad con fotos de Messi y Di María en uno de sus laterales y la parte trasera y el nombre de los tres jugadores, incluyendo a correa, en otra parte de la unidad.

Sobre la decisión de no poner una foto del futbolista nacido en Las Flores, Javkin sostuvo que el problema fue que no encontraron una imagen de los tres jugadores juntos. “No nos olvidamos, pero foto juntos hay de Messi y Di María, Correa no estaba en la foto”, aseveró. En esa misma línea informó que “en los próximos ploteos se va a incorporar la imagen de Angelito”.