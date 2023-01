Para la Sociedad Rural de Reconquista "no hay políticas públicas agropecuarias acertadas"

La sequía no da tregua en gran parte del país y Santa Fe es una de las provincias más afectadas. La Sociedad Rural de Reconquista (SRR) expresó su preocupación por la situación y la falta de respuestas tanto del gobierno provincial como nacional.

Este problema ya tiene tres años, pero en los últimos meses se profundizó. Los productores tienen la necesidad de movilizar agua y las cisternas que brindan el servicio no dan a basto.

"Principalmente para los terneritos, los campos que más sufren esta sequía son los de cría de vaca. Estamos en una época del año donde los terneros son muy chicos, por lo que demandan energía de la madre. Se hace un destete rápido, se los separa, para que la madre se recupere. Por eso necesitamos un alimento balanceado específico que es muy caro, está a un costo muy alto en relación al de la carne que está desplomado", comentó Augusto Gastaldo, presidente de la SRR.

A la faltante de agua y pasto, se suma la ola de calor que se va a profundizar los próximos días. Los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, son los más afectados, aunque la zona de Fortín Olmos, La Gallareta y alrededores, es la más perjudicada de todas.

"Hubo otras sequías pero fueron más cortas y sectorizadas, esta fue muy amplia. La zona núcleo de producción agrícola, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos es dónde más golpeó esta situación. Es histórico", remarcó el entrevistado. "Eso hace que a nivel macro se haga más delicada la situación para este año. Muchas veces cuando en una zona hay sequía y otra no, se compensan los granos. Pero esto es generalizado".

Respecto a la posibilidad de algún aporte gubernamental, Gastaldo reconoció que la provincia posee la Ley de Emergencia, y esto permite bajar fondos. Pero la emergencia se prolongó tanto que muchos de los beneficiarios de los créditos otorgados en junio y octubre, están peor que antes.

"Urgente necesitan nuevos tipos de financiación o prórrogas en las cuotas de los créditos que tienen que pagar. Van a quedar fuera del sistema si no se los asisten, muchos están en la informalidad, no pueden estar al día con todos los requerimientos del Estado", replicó.

Por su parte, si bien el gobierno nacional homologó la norma, "no mostró los dientes y no dijo de qué se tratará la ayuda".

"No sorprende: no hay políticas públicas agropecuarias acertadas a largo plazo. No se impulsa la inversión. Cuando vemos estas crisis, y las dificultades para superarla, es cuando hacemos hincapié en que son necesarias reglas claras para invertir a futuro. La presión impositiva es tremendamente alta, al productor no le queda resto para invertir. Por eso decimos que si la rentabilidad sería acorde al negocio, el productor podría mejorar", finalizó.

