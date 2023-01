Burlando: "Fernando fue asesinado en el lugar y no le dieron ninguna oportunidad de vivir"

Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, dijo este lunes que el joven de 18 años "fue asesinado en el lugar" y que los atacantes "no le dieron ninguna oportunidad de vivir", luego de escuchar los testimonios del forense que realizó la autopsia y de la médica ambulancista que lo asistió.

"Fue asesinado en el lugar y no le dieron oportunidad. Yo especulo que le han pegado incluso estando muerto. No tenía ninguna oportunidad de seguir con vida", afirmó el letrado en una conferencia de prensa en la puerta de los Tribunales de Dolores.

En cuanto al balance de la sexta jornada de debate, indicó: "Hasta el momento ha sido una jornada concreta en cuanto a las lesiones. Es para descartar todo tipo de fantasmas. El deceso se produjo después de la golpiza". Además, dio precisiones de la data de muerte de Báez Sosa, sobre la cual señaló que se produjo "a las 5.07 de la madrugada" y no a las 6 como indicaba el certificado de defunción.

"Se está hablando de que hubo tardanza de los servicios de emergencia y de la reanimación: no hay forma, todo hubiese sido igual. Fernando ya estaba muerto cuando intentaban reanimarlo", resaltó. Además, el abogado querellante detalló que las agresiones que Fernando recibió "fueron en lugares vitales".

"No fue un solo golpe o un solo puntinazo. Fue un cúmulo de golpes que provocaron la muerte en ese momento", agregó. Por otro lado, aclaró que Graciela Sosa y Silvino Báez, los padres de Fernando, no estuvieron presentes durante las declaraciones del forense debido al carácter sensible de su testimonio.

Más temprano, Burlando afirmó que la prueba aportada hasta el momento "ya alcanza" para condenar a los ocho imputados. "Tenemos el circulo muy bien cerrado, con la prueba que tenemos nos alcanza", agregó el letrado al referirse a las testimoniales y demás evidencias incorporadas hasta el momento en el juicio.