Gran robo a More Rial: perdió joyas, dólares y una caja fuerte

Dos delincuentes entraron a robar a la casa de Morena Rial el fin de semana, y su abogado habló con Ciudad respecto de la causa que está en marcha.

"Creemos que hubo complicidad de parte de algunas personas, pero no quiero las quiero mencionar para no entorpecer el expediente", afirmó Alejandro Cipolla.

"Nos vamos a presentar como querellantes para que la investigación avance, y que los videos de las cámaras de seguridad aparezcan lo más rápido posible. Porque esto pasó hace varios días y todavía no fue analizado por la Justicia", continuó el letrado de la hija mayor de Jorge Rial.

"Por suerte ella no estaba en la casa, quedó con miedo y este hecho hizo que concretara su regreso a Córdoba antes de lo previsto", cerró Alejandro Cipolla sobre Morena Rial y Francesco Benicio, su hijo.

El primer fin de semana del año fue nefasto para Morena Rial, ya que al menos dos delincuentes entraron a su PH de la calle Thames, en Palermo.

Según trascendió de informes policiales, los ladrones practicaron la modalidad del estruche y se llevaron joyas, dinero en pesos, dólares y una caja fuerte.

Por suerte, More no estaba en el hogar al momento del delito, mientras su hijo, Francesco Benicio Ambrosioni, estaba en Córdoba al cuidado de su padre, Facundo Ambrosioni.

El dato fue confirmado en exclusivo a Ciudad por Alejandro Cipolla, el abogado de More Rial, quien sentenció: "Igual reiteró me voy a presentar como querellante porque esto no va quedar en la nada. La justicia no va poder mirar para otro lado".

Fuente: Ciudad Magazine