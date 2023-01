La insólita defensa desde el club donde jugaban los rugbiers: "Fue un accidente, no son asesinos”

El fundador del Club Náutico Arsenal de Zárate, donde jugaban varios de los rugbiers que son juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa, defendió a los imputados con una polémica declaración. “Fue totalmente un accidente, no son asesinos”, señaló Bernardo Ditges sobre lo ocurrió en 2020 en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique.

Ditges señaló en declaraciones radiales que conoce a los acusados a través del rugby. Reveló que jugó con uno de los Pertossi, con Máximo Thomsen y Enzo Comelli.

Al analizar el hecho, el hombre sostuvo que "lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dicen, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado. Eso es una payasada total”.

Y agregó: “No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando. Estoy de acuerdo con que tengan que condenar a los culpables, pero como en cualquier juicio, tienen que ser condenados por el juez, los abogados y los testigos, y no por la parte mediática, que influye muchísimo en esto”.

En otra frase a favor de los rugbiers, Ditges indicó que "lo que sé es que no son asesinos. Mataron a una persona, tienen que pagar por lo que hicieron, no fueron los ocho y los tiene que juzgar el juez, los abogados y los testigos, y no ensuciar más a todo el entorno”.