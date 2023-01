Shakira y Bizarrap anunciaron la Music Session 53 y la red estalló

Shakira y Bizarrap anunciaron el lanzamiento de la Music Session 53 y la red estalló. El reconocido productor y la cantante colombiana dieron algunas pistas previas a la confirmación y esta colaboración se veía venir.

"MAÑANA @shakira || BZRP Music Session #53", expresó Biza en Twitter e Instagram. De esta manera, el miércoles 11 de enero se estrenará en distintas plataformas la colaboración del productor y la intérprete.

Leer también: El posteo incendiario de Shakira para empezar el 2023

Tras el ansiado anuncio, cientos de fanáticos manifestaron su felicidad en la red: "La reina", "Este 2023 se inicia a lo bien", "QUEEEE", "Picante la session", "Se viene la tiradera a pique?", "Me muerooo, por fin", "Se descontroló", "Si es un sueño, no quiero despertar", "Me infarto", "Se viene algo lindo".

El lunes 9 de enero, Shakira compartió en Twitter una imagen donde se ve un cartel en el cielo con la frase "una loba como yo, no está pa' tipos como tú. 11/01/23" y generó todo tipo de especulaciones. La mayoría de los usuarios apuntaron a Bizarrap, dado a que él lanza sus canciones los días miércoles.

Además, todo indica que la letra del tema será explosiva y estará dedicada a Gerad Piqué, al igual que en "Monotonía", su colaboración con Ozuna.

Por otro lado, en agosto de 2022, la intérprete y el joven mantuvieron un intercambio en la red que llamó la atención. Ella lo saludó por su cumpleaños y él respondió: "Wow, gracias Shak".

Fuente: Exitoina