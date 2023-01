Colectivo huyó de la terminal de Rosario para eludir controles

Una situación insólita se registró este martes por la noche en la Estación Terminal de Ómnibus de Rosario. Un micro de larga distancia que se dirigía con turistas desde Córdoba a Buenos Aires quedó secuestrado al detectarse serias irregularidades, tanto técnicas como en los registros de descanso de los choferes.

Sumado a ello, mientras el vehículo y los pasajeros permanecían demorados en la estación rosarina, los conductores hicieron caso omiso a la orden de los inspectores de Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y decidieron darse a la fuga para seguir viaje hacia Capital Federal.

Finalmente, el micro fue interceptado en el peaje de General Lagos, en la autopista a Buenos Aires, y enviado de regreso a Rosario, donde permanecía secuestrado esta mañana a disposición de las autoridades. Los pasajeros, en tanto, fueron ubicados en una unidad de otra empresa y siguieron viaje hacia Buenos Aires recién este miércoles a la mañana.

Lautaro Ciarroca, delegado en Rosario de la CNRT, contó que la inédita situación se registró anoche durante una inspección de rutina que ese organismo realizó en la autopista Rosario-Córdoba, concretamente en la estación del peaje en Carcarañá. El control se realizó sobre un micro de la empresa Mercobus que llevaba pasajeros desde la ciudad de Córdoba y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El funcionario enumeró las irregularidades que detectaron los inspectores de la CNRT: “No funcionaba el tacógrafo, es decir el instrumento que registra la velocidad o marca el exceso de velocidad; las cubiertas estaban en mal estado y los choferes no tenían las libretas reglamentarias, con lo cual no se podía corroborar las horas de descanso”.

De acuerdo al relato del delegado de la CNRT a partir de ese momento se dio una insólita situación. Ante las irregularidades mencionadas, “personal de la CNRT procedió al secuestro del vehículo y se ordenó el traslado a la Terminal de Rosario. Al llegar a esta ciudad, el vehículo quedó incautado, con los pasajeros a bordo. Cuando los agentes de fiscalización fueron a hacer otros controles en la estación, los choferes se dieron a la fuga. Ante esa situación, se hizo un operativo conjunto entre CNRT y Gendarmería Nacional, y el colectivo fue interceptado en el peaje de General Lagos, ya en la autopista a Buenos Aires.

Suspensión

“El micro volvió a Rosario. Se les suspendieron las licencias a los choferes. Se labraron las actas correspondientes a la empresa. Los pasajeros quedaron varados hasta hoy a la mañana cuando la empresa puso otro micro y pudieron seguir viaje hacia Buenos Aire. El micro quedó incautado en la Terminal Mariano Moreno. Si bien los pasajeros pudieron seguir, se dio una situación difícil, porque en el contingente había varios niños. Además, una locura total que hayan salido a la ruta otra vez con los neumáticos en malas condiciones”, subrayó Ciarroca.

Por otra parte, y en otro procedimiento aparte del micro de Mercobus, personal de la CNRT también incautó otro colectivo de larga distancia, cuyos choferes tampoco contaban con la documentación en regla.