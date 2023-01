Una cantante venezolana acusó de plagio a Shakira y Bizarrap

Shakira rompió la red después de haber lanzado la Music Session 53 con Bizarrap, pero inesperadamente una cantante venezolana llamada Briella acusó a los reconocidos músicos de plagio.

La joven usó sus redes sociales para manifestar que, tras el estreno del tema de la colombiana y el argentino, se inundaron sus bandejas de mensajes con avisos de la gran similitud que hay entre su canción llamada "Solo Tú". A través de su cuenta de Twitter, la cantautora expresó: "Estoy en shock con la BZRP Session, no lo puedo creer lo parece que es a mi canción 'Solo tú'" y "¿También se les parece la sesión de Shakira a mi canción 'Solo tú'? Estoy que no me lo creo".

Asimismo, Briella explicó en sus historias de Instagram qué es lo que realmente busca con esta situación: "Aquí donde me ven, estoy en shock. No sé qué hacer. Estoy hasta temblando, tengo el corazón acelerado porque el Bizarrap session lleva no sé, 30 minutos o 20 minutos, pero tengo el DM colapsado. Hasta en Twitter, que a mí en Twitter casi nadie me menciona porque yo no soy muy activa por allí, de lo parecida que es la Bizarrap session de Shakira en el coro, el 'túuuu', es que es creo que la misma tonalidad, ni siquiera me ha dado el tiempo de analizarla bien, pero es demasiado parecida y no son cosas mías, me ha escrito un gentío".

La cantante agregó que no tenía intenciones de convertir esto en un escándalo, pero destacó que si hubo algún tipo de inspiración en su tema, desea ser reconocida: "Yo no sé qué hacer, estoy en shock. Es que yo amo a Shakira, a esa mujer yo la idolatro, yo la amo de toda la vida y es hasta un honor que me plagie. Este video yo no lo hice con la intención de desprestigiar a Shakira ni a Biza, yo los admiro. Yo soy fan de toda la vida de Shakira, yo escuchaba las canciones de ella desde chiquitica, me vestía como ella, quería ser cómo ella y estoy trabajando todos los días para ser compositora, para ser artista, para ser cantante. Ella ha sido para mí una inspiración enorme y yo simplemente lo hice porque estoy en shock, estoy impresionada".

"De verdad si mi canción fue utilizada como sample, como inspiración, no sé... Si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito, porque para mí como compositora eso vale demasiado. Si me hubiesen preguntado 'mira, podemos usar esta partecita de tu canción para Shakira'. Claaaaro, yo la amo", manifestó la venezolana.

Tras recibir una ola de mensajes a favor y en contra de sus dichos sobre el tema de Shakira, Briella manifestó: "Todo esto me tiene súper nerviosa porque a mí no me gusta la polémica, a mí no me gustan los problemas. Me están llegando mensajes muy feos, así como también mensajes de apoyo. De verdad, no quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención, simplemente como compositora para mí sería un honor tener créditos en esta canción por la admiración que siento por Shakira y Bizarrap".

Fuente: Exitoina