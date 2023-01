Jorge Recalde firmó su contrato con Newell’s

Jorge Recalde es nuevo jugador de Newell’s. El club del Parque venía negociando con el jugador paraguayo para cerrar su vinculación, algo que se concretó este sábado por la mañana. El “Pollo” llegó con el pase en su poder luego de una temporada irregular en Olimpia.

El puesto natural de Recalde es el de volante ofensivo y se mueve más cómodo por el centro del ataque, no tanto por las bandas. Como el técnico Gabriel Heinze limpió del plantel a Juanchón García y pretendía sumar un nueve, no es descabellado pensar que podría utilizar al ex Olimpia y Libertad en ese rol, como una referencia ofensiva que no se quede entre los centrales rivales y que baje algunos metros para asociarse con sus compañeros.

La noticia fue confirmada por Newell’s mediante un comunicado donde confirmó el acuerdo fue directo con el futbolista ya que llegó como libre y el vínculo será por los próximos dos años, es decir, hasta diciembre del 2024.

Jorge nació en Asunción el 8 de mayo de 1992 y dio sus primeros pasos en el profesionalismo con la camiseta de Libertad. Luego pasó a Olimpia, donde obtuvo varios títulos y se destacó como el mejor jugador del fútbol paraguayo en el año 2020.

Este último año el "Pollo" estuvo algo relegado en Olimpia, donde jugó 37 partidos pero solo 20 como titular y anotó cinco goles. Sus mejores momentos fueron en 2020 y 2021: estuvo en 63 partidos y marcó 28 goles entre liga local y Copa Libertadores.