Caso Báez Sosa: Máximo Thomsen pidió disculpas y dijo que "nunca se le ocurrió matar"

Entre lágrimas, el rugbier acusado de pegarle la patada mortal a Fernando Báez Sosa , manifestó: “ Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien . Escuché varias cosas sobre mí varios años. No reconocía porque generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención”.

Sobre cuándo se enteró del crimen, contó: “Al otro día supe lo que había pasado. Cuando estábamos todos en el piso (la policía) nos dice: “¿Ustedes saben por qué están acá? Ustedes mataron un pibe”. Ahí me empezó a dar vueltas todo en la cabeza y me puse a vomitar, pero yo hasta el día siguiente no lo creía, mi cabeza no lo podía procesar porque yo no lo entendía”.

El fiscal Gustavo García interrogó a Thomsen:

-¿Dónde estaba parado cuando se inició la pelea?