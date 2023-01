Feroz golpiza a un guardavidas santafesino en una playa de Brasil

Agustín Julián Maldonado (25) es un joven santotomesino que desde setiembre del año pasado se encuentra trabajando como guardavidas en el balneario Meia-Praia Beach, ubicado en Itapema, Estado de Santa Catarina.

El sábado fue víctima de una brutal agresión por parte de un bañista que, sin motivo alguno, lo atacó a golpes y lo lesionó gravemente.

Previo al ataque a Agustín el violento sujeto (del que se supo es un médico brasileño, de 43 años, que estaba ebrio) ya había protagonizado un altercado con dos guardavidas mujeres a quienes había acosado gritándole frases de alto contenido sexual.

"Lo peor pasó cerca de las 19, que es cuando nosotros, los guardavidas, hacemos una actividad física en la playa como cierre de la jornada", contó Agustín.

"El ambiente estaba un poco enrarecido porque ya sabíamos lo que había pasado con nuestras compañeras, pero lo tomamos como una situación aislada. Pasado ese episodio las chicas volvieron al puesto y el tipo se sentó en su reposera", agregó.

"Al rato decidimos salir a hacer la actividad que consiste en un trote por la playa y una serie de ejercicios. El tipo nos ve pasar y enseguida se paró y salió corriendo para iniciar una pelea", relató.

"Yo venía último en la fila y el tipo se me tiró encima como en un tackle de rugby. Me golpeó con su hombro y su cabeza en mi costilla. También me da un golpe de puño cerrado en la cara. Yo quedé aturdido y lo primero que hice fue pedirle disculpas. Pero el tipo comenzó a gritar: "¡Se tiene que quedar tirado en el suelo porque es argentino!"

Preso

Ahora el hombre tiene que enfrentar 3 procesos judiciales: desacato a la autoridad; lesiones gravísimas a un funcionario público y acoso sexual. Luego se supo que el agresor estuvo detenido hasta la medianoche del sábado donde recuperó su libertad, previo pago de una fianza. El 23 de febrero será la audiencia en el Foro de Itapema.

Lesiones graves

Luego del incidente Agustín fue traslado al hospital. Allí se supo que sufrió "quebradura de la 3er. costilla, lado derecho; pinzamiento en 2da. vértebra cervical y otra lesión en antebrazo derecho.

"Ahora debo estar 30 días haciendo reposo absoluto y sin goce de sueldo, con todo el perjuicio que eso significa", comentó. No obstante no tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente de acá.

"Todos se portaron 10 puntos conmigo. Las instituciones públicas, las privadas, la policía, el hospital. Mis compañeros incluso sé que están haciendo los trámites para que cobre un seguro del trabajo, por los días de inactividad", cerró.