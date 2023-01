Explota Brasil: se agotaron los paquetes para vacacionar

De acuerdo a Travel Services, dado el alto volumen de la demanda, que comenzó a aumentar a fines de diciembre, se agotaron los paquetes a valor de oferta para el segundo mes de la temporada 2023. Quienes decidan viajar a Brasil en las próximas semanas, ahora encontrarán vuelos, hoteles o alquileres de auto a un valor superior.

“Brasil es tal vez la gran sorpresa del verano de 2023. Viene creciendo muy fuerte desde las últimas semanas de diciembre. Los argentinos eligieron sus playas con menos anticipación que otros años. En febrero, si se suman todas las compras de sus múltiples destinos de playa, Brasil ya es el país con mayor demanda de viajes”, comentó Federico Rovida, gerente comercial de Travel Services.

Destinos

Para el mes de febrero los destinos de Brasil más vendidos son: Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis e Imbassai. Luego le siguen Porto Seguro, Arraial do Cabo, Jericoacoara, Praia Do Forte, Costa do Sauipe, Porto Galhinas.

Travel Services confirmó también que ya comenzó a vender marzo, mes con un buen margen para conseguir paquetes económicos en la mayoría de los destinos de Brasil. Marzo y abril muestran buenas tarifas de paquetes en oferta y el clima, sobre todo en el nordeste sigue siendo muy amigable para vacacionar.

Este país es uno de los que menos exigencias tiene para recibir turistas extranjeros. No exige vacunas a los menores de 12 años; mientras que a los mayores se les pide al menos dos dosis en su certificado de vacunación. Cabe recalcar que el país vecino exige que los pasajeros hagan uso del barbijo en todos los vuelos que partan y lleguen a Brasil. El mismo debe ser usado en las terminales aeroportuarias y en los transportes dentro del recinto.

Febrero

Quienes apuntan a viajar en febrero tienen siempre en mente el Carnaval. Para esa fecha, se venden por ejemplo, paquetes a Florianópolis de 9 días con salida el 24 de febrero, con aéreos incluidos, traslados y alojamiento con media pensión y asistencia al viajero por $334.576 por persona en base doble (Incluye Impuesto PAIS y Percepciones).

Casi 50.000 argentinos cruzaron durante el fin de semana a Brasil desde la localidad correntina de Paso de los Libres, una cifra que alcanzó los niveles prepandemia e hizo colapsar el cruce, donde se registraron colas de hasta 10 kilómetros y esperas superiores a las siete horas.

Al revés, es decir, de brasileños que vienen a la Argentina, la demanda también es muy grande. Se estima que en enero arribaron más de 300 mil visitantes extranjeros, principalmente desde Brasil, Estados Unidos, Uruguay y Chile.

Según el Observatorio Argentino de Turismo (OAT). la proyección para la temporada es de 1,7 millones de turistas del exterior durante la temporada, lo que generaría un impacto económico superior a los 1.370 millones de dólares.

Fuente: Ambito