Cómo encontrar un casino online confiable en Argentina

¿Estás buscando un casino online legal en el que puedas apostar con confianza y tranquilidad desde Argentina? En https://sloterman.com.ar/, la página de Sloterman Argentina, encontrarás una gran cantidad de reseñas de casinos con licencia en los que puedes registrarte y apostar dinero real sin ningún tipo de problemas.

En este artículo te vamos a contar cuáles son los principales aspectos que debes considerar para saber qué tan confiable es un casino. También te diremos cuáles son los casinos online que tienen licencia para operar específicamente en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Cómo saber si un casino es confiable

Lo primero que tienes que observar en un casino para averiguar si es confiable, es si tiene licencia. Cuando un casino tiene licencia significa que cumple con los requisitos establecidos por las autoridades reguladoras del juego online en el país que emite la licencia, lo que significa que es un sitio que opera bajo ciertas normativas.

Como veremos más adelante, algunos casinos online operan bajo licencias emitidas por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires, pero también hay muchos otros casinos confiables que aceptan jugadores argentinos y que operan en forma global con licencias emitidas en otros países, como Suecia, el Reino Unido, España o Malta.

Al ingresar en el sitio de un casino online, sobre el final de la página debería aparecer información sobre la licencia bajo la cual opera la empresa. Esta información también puede estar disponible en la página de Términos y Condiciones del servicio.

Otro detalle importante que puedes observar en un casino online es la presencia del dibujo de un candado al comienzo de la dirección de internet del sitio. Si el candado está allí, significa que el sitio cuenta con protocolos de seguridad básicos que protegen los datos personales y bancarios de las personas que se registran. Si no aparece el dibujo del candado, el sitio no es seguro y no debes registrarte allí.

Además, algunos casinos online también presentan en su página sellos de entidades que garantizan calidad y transparencia en sus juegos, como de eCOGRA por ejemplo. También podemos decir que los casinos que ofrecen una gran variedad de métodos de depósito y retiro y un servicio de atención al cliente 24/7 con rápida respuesta, pueden ser aspectos que generan una mayor confianza en los jugadores.

Casinos que operan con licencia de Buenos Aires

Las normativas que regulan los juegos de azar en Argentina son provinciales, por eso es posible que algunos casinos hayan obtenido una licencia para operar en algunas provincias pero no en otras.

Algunos de los casinos que operan legalmente en la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Betsson Casino. Sin dudas es uno de los sitios de apuestas deportivas y juegos de casino online más reconocidos a nivel internacional.

Bet365 . Es también otra empresa que opera en el área de apuestas deportivas y juegos de casino, muy promocionada en diversos países latinoamericanos.

William Hill. En conjunto con Argenbingo, esta empresa líder en el rubro de los juegos de casino online también opera legalmente en la provincia de Buenos Aires, atrayendo a miles de jugadores diariamente.

PokerStars y Casino 888 son otras opciones importantes para los jugadores bonaerenses que quieran apostar en juegos de casino con absoluta tranquilidad. Consulta nuestras reseñas para encontrar más casinos disponibles para jugadores argentinos.