El ministro de Economía recibió a la Mesa de Enlace y prometió respuestas

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este viernes con los dirigentes de la Mesa de Enlace, que le acercaron una serie de reclamos para hacer frente a las consecuencias de la sequía. Los dirigentes agropecuarios habían anticipado que pedirían medidas fiscales referidas a cancelar el pago de ganancias anticipadas.

La reunión se llevó a cabo en la Estación Experimental del INTA en la ciudad bonaerense de San Pedro. Participaron de la reunión, además del ministro, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Por parte de la Mesa de Enlace lo hicieron el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, y el titular de Coninagro, Elbio Laucirica.

En el encuentro, Massa destacó: "Entendemos la gravedad de la situación. También la diferencia que se ha dado a lo largo de las regiones del país respecto de lluvias, humedades de suelos. Entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y también en algunas siembras tradicionales. Por eso todo el equipo está acá desde AFIP, INTA, Banco Nación, gente de las Secretarías del Ministerio".

"Entendemos al campo como uno de los pilares y motores de la economía argentina y tenemos todos la responsabilidad de trabajar sin prejuicios ni políticos, ni ideológicos, ni de ningún tipo sino con la convicción de saber que tenemos que resolver problemas".

"También entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible".

"Sabemos que muchos de los temas que han planteado públicamente en el día de ayer a partir de la convocatoria son de resolución rápida y fácil de parte nuestra. Queremos dejarlos transparentados en esta reunión para también que las iniciativas que tome el Gobierno tengan la participación en la discusión de las distintas entidades de productores", agregó el ministro pero subrayó: "Entendemos que hay otras que son de más difícil solución y en todo caso lo que podemos hacer es trabajar en miradas paliativas en el corto plazo y largo plazo".

Subrayó que se atenderán los problemas "con una mirada puesta de manera genuina en los sectores lastimados y no usar la coyuntura para que algunos sectores que a lo mejor no tienen dificultades pretendan sacar ventaja de esta coyuntura. Esto requiere de una mirada macro de todos nosotros, respuesta rápida y queremos tomarnos no más de cinco días de trabajo juntos para después establecer respuestas. El 1° de febrero tenemos que estar dando respuestas".

"Quiero aprovechar para recordar que, con el trabajo conjunto con el Congreso, tener la Ley Agroindustrial nos va a permitir que muchas de estas cuestiones que hoy las tenemos que andar resolviendo de manera mecánica en el trabajo articulado con las entidades, tengan respuesta automática en la propia ley", remarcó el ministro.

"Les quiero agradecer, pedirles que trabajemos juntos y que entendamos que frente a la emergencia necesitamos responsabilidad de todos y que con una declaración altisonante no resolvemos el problema de los productores; lo resolvemos con la lapicera y con el trabajo serio con los productores, mano a mano. Esa es la tarea que tenemos los próximos días para que el 1°de febrero ya estemos dando respuestas que es lo que esperan los productores", dijo al cierre de su exposición.

Según comentaron los funcionarios luego de la reunión, el Gobierno se comprometió a tener para el primero de febrero próximo soluciones puntuales y específicas para cada problemática.

Leer también: Una localididad santafesina llegó casi a los 50º de sensación térmica

Castagneto destacó luego del encuentro: "El primero de febrero vamos a tener una respuesta para productores grande y pequeños. Nos encontramos con reclamos de distintos sectores con distintas problemáticas. Lo que quedamos es en tener una mesa de trabajo constante esta semana para darle respuesta a los reclamos impositivos y a todo el sector".

Además, insistió: "Hay que ver por actividad, por región, no tomar medidas globales sino en forma individual para no beneficiar ni perjudicar a nadie".

"Vamos a estudiar (los reclamos) durante la semana, también pedimos colaboración a las provincias y municipios, porque los impuestos no son solo nacionales, también son coparticipables, impuestos provinciales y tasas municipales", remarcó sobre los reclamos impositivos de la Mesa de Enlace.

"Fue claro el ministro Massa en sus conceptos, lo que se pueda hacer se va a hacer, lo que no se pueda hacer no se va a comprometer a cosas que no se puedan cumplir", agregó.

Por su parte, de Mendiguren detalló: "Vamos a hacer juntos un cronograma de los problemas que se plantearon para que antes del primero de febrero podamos tener claro lo que se puede resolver en el corto plazo y en el mediano. Todos comprenden que no es igual la problemática en todo el país".