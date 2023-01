Piqué y Clara Chía, en crisis: ¿Por qué?

Shakira lanzó un polémico tema con Bizarrap en el que apunta tanto contra su expareja, Gerard Piqué, como contra su nueva novia, Clara Chía Martí.

En medio del éxito de la canción, que ya superó las 100 millones de visualizaciones en YouTube, se supo que Piqué y su pareja estarían en crisis.

¿El motivo? Una de las frases de Shakira en su canción contra Piqué habría desatado la furia de Clara Chía. ¿Cuál?

El programa Sálvame aseguró que la frase de la cantante que generó preocupación en Chía Martí fue: "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques".

Por la cual supone que su novio querría volver con su ex.

Fuente: Ciudad Magazine