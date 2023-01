Aumento del consumo de cocaína en Santa Fe: "Hay mucha vulnerabilidad en los barrios"

Profesionales del hospital José María Cullen realizaron una investigación que muestra el aumento de consumo de cocaína en la ciudad de Santa Fe. Según los ingresos al nosocomio, desde 2018 al 2022 incrementó un 30 por ciento las personas afectadas por esta droga.

El otro dato alarmante es que en los casos atendidos, se detectó que muchos pacientes habían mezclado cocaína con alcohol, un "cóctel" que puede resultar en algunos casos fatal. También se registró un incremento de ingresos por consumo de otras drogas psicoactivas (como marihuana), de psicotrópicos (benzodiacepinas) y de alcohol.

Al respecto, la coordinadora de la Casa de acompañamiento comunitario El Rincón Cultural, Gisel Scotta, apuntó contra la poca asistencia estatal y la falta de oportunidades para los jóvenes de los barrios.

"Los datos de los profesionales del hospital Cullen ponen en agenda esta discusión, para contarles a las autoridades del aumento del consumo en personas jóvenes. La franja etaria más afectada va de 18 a 30 años, lo que agrava el cuadro", señaló a Cadena OH!

"En nuestro caso vemos falta de oportunidades, los pibes y pibas no terminan la secundaria, se ve mucho la vulnerabilidad en los barrios. La falta de empleo, el poco acceso a la educación... el cuadro así se agrava. Hay falta de posibilidades, no pueden desarrollar ni una actividad deportiva en muchos casos. No ven un futuro posible para ellos y la droga a veces es una salida para olvidar esos males. Son miles los chicos que están en esa situación. Si analizamos los datos de pobreza, indigencia y desempleo, esta franja etaria es la que más lo sufre", explicó.

El espacio que coordina se encuentra en Avenida Freyre al 2400, recibe jóvenes de Santa Rosa de Lima, Barranquitas, Roma, Villa del Parque, un amplio el territorio.

"Trabajamos con talleres como forma de atraerlos, culturales, recreativos, de oficios. La familia acompaña, sucede muchas veces que hay desconocimiento, hay un derrotero por las instituciones, las familias no saben cómo acompañar, los centros de salud están colapsados por esto y otras atenciones de primer nivel. Conseguir un turno para psicología o psiquiatría podes estar un mes o dos meses. Muchas veces las familias no saben dónde recurrir, por eso acompañamos para que se involucren".

Las drogas más consumidas con cocaína y marihuana, en menor medida paco. Por lo general no son los jóvenes los que se acercan, sino un familiar o amigos que van de manera espontánea. Otra parte de las atenciones que realizan llegan derivdas de sectores públicos o instituciones. Scotta remarcó la importancia de las relaciones construidas con los centros de salud y las escuelas, y la posibilidad de formar una red comunitaria.

"Desde nuestro espacio trabajamos fundamentalmente en la prevención comunitaria, pero atendemos situaciones muy complejas. Hay fases de consumo, la adictiva es la más compleja y ahí interviene nuestro equipo profesional y de salud".

Los informes o los casos de intoxicación o muerte por cocaína adulterada, muestran "la magnitud del problema. Por eso el reclamo de las instituciones es que el Estado en todos sus niveles tienen que hacerse cargo. Se están dando estas situaciones hace un tiempo atrás no se veían tanto, pero ahora ya se advierte por instituciones y organismos internacionales. Hace meses atrás la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un informe donde advertía esta situación. No sólo aumentó el consumo en Sudamérica, sino que también es uno de los lugares donde se fabrica. Día a día son miles los pibes que entran en esto".

Por último, destacó que "hay que seguir trabajando, hay espacios en la ciudad que trabajan muy bien esta problemática. Eso está presente en el territorio, las instituciones están dispuestas a seguir trabajando para acompañar los proyectos de vida que están truncados. Se pueden recuperar, creemos que sí se puede, es un esfuerzo y se puede lograr, estamos convencidos que con acompañamiento es totalmente posible. Hemos visto jóvenes que se han recuperado y hoy están en otras condiciones. Pero falta asistencia estatal, ese es un reclamo que hacemos, sin recursos es muy difícil".

