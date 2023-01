Amenazaron de muerte a Sebastián Saldaña, coordinador de la CCC de Santa Fe

Sebastián Saldaña, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa de Santa Fe recibió en su domicilio una nota en la que era amenazado de muerte. El mensaje intimidatorio también menciona a su entorno familiar.

En la nota, escrita a mano, le exigieron al refertente de la CCC la entrega de 500 mil pesos. Además, se hace alusión a los movimientos que tanto Saldaña como su familia realizan a diario.

"Hacé lo que yo te digo. Sé muy bien todo tus movimientos, horario que salís, cuándo venís, guardas la camioneta y andas en el auto. Escuchame, te estoy siguiendo paso por paso. Así que no hagas lo contrario porque empiezo a matar a tu mamá, después siguen tus hijos y tu mujer. Si no querés que te pase nada, no llames a la policía. No muestres esta carta a nadie. Arreglamos con 500 mil pesos y no te molesto más", dice entre otras cosas el mensaje.

Además del mensaje, en la carta había una bala pegada con cinta.

Qué dijo Saldaña sobre la amenaza recibida