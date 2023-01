El dirigente social amenazado no descartó que el hecho esté vinculado a su lucha contra la droga

El dirigente social amenazado de muerte, Sebastián Saldaña, no descartó que el hecho esté vinculado a su lucha contra la droga y el narcotráfico, aunque remarcó que no descarta “ninguna otra posibilidad”, de allí el pedido a la Justicia “para que rápidamente pueda llevar adelante las investigaciones y dar con los responsables”, indicó.

Saldaña, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Santa Fe, recibió en las últimas horas un sobre con una bala pegada con cinta dentro. La víctima contó que "la nota es grave, no solo porque contiene información sobre mi familia y de cómo nos movemos, sino también, porque, además, tenía una bala pegada. En la misma nota decía que si no llevaba una determinada cantidad de dinero cerca de la cancha de Unión, iban a empezar a matar a mis familiares cercanos. Incluso mencionaron a mi beba que tiene un año y dos meses".

Consultado sobre si hay sospechas sobre quiénes podrían estar detrás del hecho, Saldaña lo relacionó con el trabajo que están desplegando en diferentes barrios contra las adicciones.

“Tomamos la decisión que estos hechos tienen que ser denunciados ante la Justicia y públicamente, por eso hoy brindamos una conferencia de prensa que me emocionó mucho, porque distintos espacios políticos, organizaciones y gremios se han hecho presente para solidarizarse”, agregó Saldaña.

La carta

“Hacé lo que yo te digo. Sé muy bien todos tus movimientos, horario que salís, cuándo venís, guardas la camioneta y andas en el auto. Escuchame, te estoy siguiendo paso por paso. Así que no hagas lo contrario porque empiezo a matar a tu mamá, después siguen tus hijos y tu mujer. Si no querés que te pase nada, no llames a la policía. No muestres esta carta a nadie. Arreglamos con 500 mil pesos y no te molesto más”, rezaba el mensaje que dejaron en el domicilio del dirigente social.

