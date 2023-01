Arrojaron una molotov e incendiaron cuatro autos frente a la comisaría 12ª

Cuatro automóviles fueron blanco de un ataque con molotov este jueves por la madrugada frente a la Comisaría Nro. 12 del barrio Ludueña. El incendio de los vehículos ocurrió cerca de las 4 de la mañana frente a la seccional ubicada en Solís y Casilda, en la zona noroeste de la ciudad.

Una persona aún no identificada prendió fuego con un explosivo casero al automóvil de una mujer policía que trabaja en el lugar. Las llamas también afectaron a otros tres vehículos, entre ellos el de otro policía.

El vehículo que pertenece a la mujer policía es un Volkswagen Gol Trend, que estaba estacionado frente a la dependencia policial y que resultó completamente destruido por las llamas. Al lugar acudieron los Bomberos Zapadores, pero el incendio terminó destruyendo el vehículo.

Según las primeras informaciones, hay tres personas detenidas por lo ocurrido, entre ellas un menor de 16 años. La madre de uno de los sospechosos capturados aseguró que su hijo no fue el culpable y explicó que el chico no puede correr ni caminar sin ayuda debido a que fue intervenido quirúrgicamente en los pulmones y el estómago, contradiciendo una versión policial que apunta a que los jóvenes fueron vistos huyendo a pie. "Estamos esperando lo que diga el fiscal, pero él no fue" afirmó la mujer.

Las circunstancias detrás del episodio violento se encuentran bajo investigación. Fuentes de la seccional afirman que dos de los vehículos destrozados corresponden a investigaciones en vigencia, por lo que se encontraban secuestrados frente a la seccional.