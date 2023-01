Anunciaron los detalles de la coronación de Carlos III

El Palacio de Buckingham anunció detalles sobre los eventos ceremoniales, comunitarios y de celebración que se llevarán a cabo por la coronación del Rey Carlos III en Reino Unido entre el sábado 6 y el lunes 8 de mayo.

Según informaron desde Reino Unido, el evento será encabezado por el Arzobispo de Canterbury y tendrá como objetivo reflejar el papel del monarca en la actualidad y dará un vistazo hacia el futuro con base en las tradiciones y esplendor de larga data.

Durante el domingo 7 de mayo la BBC y BBC Studios transmitirán en vivo un Concierto de Coronación especial en el Castillo de Windsor y quienes deseen podrán sacar entrada.

Además, se invitará a las comunidades a compartir un momento de diversión a través del Gran Almuerzo de Coronación, mientras que el lunes se invitará a los miembros del público a participar en The Big Help Out, un evento que tiene como objetivo apoyar a las comunidades locales.

Tres días para celebrar la coronación del Rey Carlos III

En este sentido, cada día está pensado para celebrar la coronación del Rey Carlos III, desde el sábado 6 de mayo hasta el lunes 8:

El Servicio de Coronación en la Abadía de Westminster (6 de mayo): se trata de un servicio religioso solemne, así como una ocasión de celebración y tradición.

El Concierto de la Coronación en el Castillo de Windsor (7 de mayo): la asistencia de la audiencia incluye también voluntarios de distintas asociaciones de beneficencia de las que son pertenecientes el rey y la reina consorte.

El Gran Almuerzo de la Coronación (8 de mayo): en lo que es el último día de celebración, los vecinos de Reino Unido están invitados a compartir un almuerzo en comunidad en el marco de un acto nacional. Será supervisado y organizado por el equipo del Gran Almuerzo en Eden Project.