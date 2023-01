Galdeano: "Vamos a plantear un cambio de paradigma en la relación oficialismo y oposición de la provincia"

Con la presencia de representantes de once partidos, y la excusa de analizar la emergencia en Seguridad, la oposición provincial mostró el puntapié de consolidar un proyecto común para disputar las próximas elecciones en la provincia.

A corto plazo, el próximo movimiento será ajustar cuestiones operativas y referentes al programa general con el que piensan gestionar en un eventual gobierno. El diputado provincial, Julián Galdeano, que participó del encuentro, aseveró que la cumbre del miércoles permitió “avanzar mucho” en un frente amplio de coalición opositora donde existían asperezas, pero "que poco a poco" se irán limando.

“Yo he insistido mucho en reunirnos con otros espacios, porque vemos que el gobierno es muy malo, pero a todos nos debe unir una propuesta de gobierno y ese es el desafío en el que entramos, unificar criterios básicos en el qué hacer con la cuestión pública en Santa Fe. En los próximos días vamos a tener acciones vinculadas al problema de la Educación y vamos a avanzar con el tema modernización del Estado. Vamos a seguir machacando mucho con el tema Seguridad y Justicia, donde ya empezando a ponernos de acuerdo con las directrices generales de gobierno. Después creo que puede haber PASO, lo más probable es que haya”, adelantó el legislador en diálogo con Sin Mordaza TV.

Con el reloj en marcha para la discusión del armado de listas y cabezas de candidaturas, Galdeano minimizó la cuestión de nombres propios al mostrarse confiado en el potencial del frente opositor como conjunto para triunfar en la provincia: “Creo que vamos a ganar la elección con una propuesta transformadora para Santa Fe y también la elección de diputados, no le tengo temor a que Perotti encabece la lista que quiera, nosotros le vamos a ganar. No vamos a tener slogan como “Paz y Orden”, sino que vamos a decir qué queremos hacer con la policía, con la Justicia, con la tecnología y con la infraestructura de Santa Fe. Pero no somos sectarios y cerrados, por eso creemos que, en casos puntuales, como en la Seguridad, tiene que haber una política de Estado, por lo que no vamos a tener inconvenientes que se gestione con controles cruzados de todas las fuerzas políticas y con información constante que se necesite”, detalló.

Asimismo, Galdeano aseguró que “en esta etapa en la que estamos, con las dificultades que hay para una contratación, para gestar una obra pública, para fijar un precio, le decimos al gobierno que cuente con nosotros, porque estamos para ayudar. Sabemos que si las cosas no se hacen se pierden oportunidades. Las cosas que ha iniciado el gobierno, que algunas no las va a terminar Perotti, no vamos a tener problemas de vidriera si nos toca gobernar Santa Fe. Sea lo que sea, vamos a decir que fue una gestión del gobernador Perotti y permitirle que se suba a cortar la cinta. No es política de cartel la que queremos, vamos a plantear un cambio de paradigma en la relación oficialismo y oposición de la provincia de Santa Fe.

En cuanto a la posibilidad que la senadora nacional, Carolina Losada, sea candidata este año, Galdeano admitió desconocer qué será de su futuro y agregó que, por el momento, el objetivo es diseñar un programa de gobierno para la provincia: “Eso lo vamos a presentar todos junto como espacio político y con esa idea vamos definir el candidato. En ese proceso están totalmente comprometidos Carolina Losada, Dionisio Scarpin, Mario Barletta, yo y muchísimo más. Nosotros queremos hacer hincapié en qué queremos hacer y vamos a sorprender cuando mostremos el equipo con el que pretendemos gobernar la provincia, porque su mayoría no vienen de la política. Si nosotros tendremos diez ministros, yo le puedo asegurar que por lo menos ocho van a venir de afuera, del sector privado, de la producción, de la economía del conocimiento y de la universidad. Hay que abrir el juego, porque la política de los mismos ya fracasó. Ese fue el desafío cuando se incorporó Carolina Losada a la política y va a seguir siendo el desafío como espacio político dentro de la oposición hoy, aspirando a ser oficialismo mañana”, concluyó.

Ver también la nota completa: