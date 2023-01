La Provincia conmemoró el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Este viernes 27 de enero, en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se realizó un acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con la participación de miembros del gabinete provincial, legisladores, el intendente de la ciudad de Santa Fe, concejales y representantes de instituciones y comunidades religiosas.

Instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la efeméride recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por tropas soviéticas en 1945.

Luego de compartir un video y encender 6 velas para honrar la memoria de más de 6 millones de víctimas durante el Holocausto, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, señaló que “cada 27 de enero renovamos el compromiso de manifestarnos en contra de la intolerancia y el odio hacia personas e instituciones”.

“Hemos aprendido que la memoria no sólo se evoca, la memoria se construye. Por eso seguimos recordando: para no olvidar nuestra historia, para transmitirla a nuestros hijos e hijas y a nuestros nietos y nietas. Recordamos hacia atrás para afianzar hacia adelante, para que no vuelva a ocurrir. Como dicen sus propios sobrevivientes: para transformar”, agregó.

Luego de destacar que esta “conmemoración nos invita a reflexionar sobre la necesidad de terminar con las distintas expresiones de odio y violencia” y mencionar detalladamente “los números, las cifras que también hay que recordarlas y tenerlas vivas” dimensionan “la crueldad pero no le hacen justicia. Por eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, mantener viva y activa esa memoria, en nosotros y en las nuevas generaciones”. Y finalizó: “Porque como dice el poeta Juan Gelman, la memoria no se quiere apagar”.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, expresó que “a 78 años de una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad, la memoria sigue viva y más activa que nunca”.

“Recordamos a cada víctima para enaltecer a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que perdió la vida de manera injusta. Recordamos para no olvidar que esos hechos no pueden volver a ocurrir nunca más en la historia de la humanidad. Mantener viva la llama de la memoria colectiva es una tarea que compartimos todos los que estamos acá presentes. También, recordamos para aprender. La historia nos enseña que hoy, más que nunca, tenemos que esforzarnos el doble en transmitir los valores de la igualdad, la solidaridad y el respeto por el otro”, concluyó.

En tanto, el presidente de DAIA Filial Santa Fe, Horacio Roitman, instó: “Conmemoremos sí, mantengamos la memoria sí, pero seamos conscientes que el mejor homenaje a las víctimas es la permanente prevención y acción. Ante el mínimo atisbo de xenofobia, racismo, antisemitismo, discriminación o discurso de odio, reaccionemos de inmediato como sociedad”.

Además, reiteró el “compromiso de mantener viva su memoria para evitar que vuelvan a morir por el olvido. También de no permitir que la Shoá vuelva a repetirse. En el año del cuadragésimo aniversario del regreso de la democracia nos comprometemos a aportar nuestro grano de arena para evitar que los fanatismos religiosos y los extremismos políticos crezcan en nuestro país como lamentablemente están creciendo exponencialmente en buena parte del mundo”.

PRESENTES

Participaron de la actividad, en representación del gobernador de la provincia la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías; la titular de la cartera de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri; de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; el Fiscal de Estado, Rubén Weber; el Defensor del Pueblo, Jorge Henn; el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Leandro González; la subsecretaria de Derechos Humanos, Anatilde Bugna; la directora del INADI Delegación Santa Fe, Paula Saini; el presidente de DAIA Filial Santa Fe, Horacio Roitman; y el Rabino Sebastián Wainstein.

Asimismo, participaron del acto de conmemoración el representante del Consejo de Pastores Evangélicos Pastor Miguel Matthei, familiares de sobrevivientes del genocidio y demás miembros de la comunidad judía, autoridades provinciales y municipales, concejales, representantes de organizaciones de derechos humanos, universidades, gremiales, fuerzas vivas, organizaciones intermedias y del Centro de Ex Combatientes de Malvinas.