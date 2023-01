Hubo un mensaje de voz muy seductor entre Keita Baldé y Wanda Nara

La versión de romance entre Wanda Nara (36) y Keita Baldé (27) explotó en las últimas horas cuando Mauro Icardi se adelantó a desmentir el rumor, pero un mensaje de voz del delantero de la selección de Senegal sería la primera prueba concreta de la relación.

"Eres una mujer maravillosa de verdad. Tienes un corazón increíble", se escuchó halagar el delantero de Spartak de Moscú a Wanda.

En un principio, el adonis había manifestado su preocupación por la distancia que los separó: "Yo he sufrido este período sin el poder saber más que nada cómo estabas, cómo te iba, qué te pasaba, esa preocupación de cómo podías estar, y saber de ti un poco".

"Si veo que gente habla mal de ti, o que inventan cosas, odio eso. Porque no me gusta y no es verdad. No es que todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que eres y el corazón bueno que tienes", cerró Keita Baldé en un seductor audio que le había mandado a Wanda Nara.

Fuente: Ciudad Magazine