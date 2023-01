Brutal asesinato de un afroamericano en manos de la policía de Estados Unidos

La ciudad de Memphis en Estados Unidos divulgó este viernes el video que registra como la policía mató a un hombre afroamericano de 29 años a golpes. Varias ciudades se preparan manifestaciones contra la brutalidad policial. Joe Biden publicó un mensaje ante la salida de los videos de la golpiza.

Cinco oficiales de policía, también negros, fueron imputados con cargos de asesinato en segundo grado por la golpiza a Tyre Nichols. El hombre murió en un hospital el 10 de enero, tres días después de ser detenido bajo sospecha de conducción imprudente.

El material en video de las cámaras instaladas en el cuerpo de los policías muestra a un grupo de oficiales que detiene a Nichols y lo intenta derribar usando una pistola inmovilizadora Taser, y luego persiguiéndolo mientras escapa. En los siguientes segmentos del material que dura una hora en total, y ofrece audio solo en algunas partes, muestra a Nichols llorando por su madre y gimiendo mientras los policías lo patean repetidamente y lo golpean.

My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here's my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao

— President Biden (@POTUS) January 28, 2023