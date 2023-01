Colón arrancó con una derrota ante Lanus

Lanús le ganó esta noche a Colón por 2 a 1 en uno de los cinco partidos programados este domingo por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

La visita se puso en ventaja a los 12 minutos con un tanto de Pedro De la Vega y amplió su ventaja a los 26' del segundo tiempo a través de Franco Orozco; mientras que el local descontó en el final por intermedio del paraguayo Jorge Benítez (40m.).

= Síntesis del partido =

Colón (Santa Fe): Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Joaquín Ibáñez; Ramón Ábila y José Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Cristian Lema, José Canale y Juan Sánchez Miño; Luciano Boggio, Tomás Belmonte y Lautaro Acosta; Matías Esquivel, Leandro Díaz y Pedro De la Vega. DT: Frank Kudelka.

Gol en el primer tiempo: 12m. De la Vega (L).

Goles en el segundo tiempo: 26m. Orozco (L) y 41m. Benítez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Julián Chicco por Vega, Tomás Galván por Álvarez y Santiago Pierotti por Ibáñez (C); 12m. Franco Troyanski por Esquivel y Raúl Loaiza por Boggio (L); 16m. Brian Aguirre por Sánchez Miño (L); 22m Julián Fernández por Acosta y Franco Orozco por De la Vega (L); 33m. Jorge Benítez por Neris (C) y 36m. Andrew Teuten por Delgado (C).

Amonestados: Vega (C). Sánchez Miño (L).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Brigadier López