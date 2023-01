Comienza la vacunación con dosis bivalente contra Covid en la provincia

La vacunación con la nueva dosis bivalente contra Covid estará disponible para su aplicación en Santa Fe a partir de esta semana. El refuerzo se comenzará a colocar a mayores de 14 años en distintos puntos de la provincia. Más de 69 mil dosis llegaron a la región en una primera tanda y se espera otro arribo similar para febrero.

Carolina Subirá, infectóloga y epidemióloga del Sanatorio Parque de la ciudad, explicó: "La que veníamos utilizando previamente era una vacuna monovalente, solo tenía la cepa original de Wuhan que había empezado la pandemia allá a finales de 2019 y principios de 2020. Esta (vacuna bivalente) lo que tiene es una combinación de la variante original de Wuhan y Omicron, que empezó a circular en octubre de 2021 y desde que apareció hemos tenido sub variantes".

Luego, añadió: "No es una vacuna que uno puede utilizar para empezar el esquema inicial primario de una persona previamente no vacunada, esta funciona solamente como refuerzo". Además, la profesional confirmó que la nueva variante que se aplicará estará destinada a quienes se hayan aplicado su última dosis hace un lapso no menor a cuatro meses.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmaron que esta fórmula se empleará como refuerzo una vez que hayan transcurrido cuatro meses desde la última aplicación de la vacuna contra el covid.

Todas las vacunas contra el covid-19 demostraron ser seguras y efectivas para dar protección ante internaciones, complicaciones y muertes frente a todas las variantes circulantes, por lo que en la estrategia nacional coexistirán las vacunas aplicadas hasta el momento con las nuevas vacunas bivariantes.

Tomando como base los ensayos de investigación y que las primeras vacunas bivalentes se aplicaron en julio del año pasado, se estima que la aplicación de estas fórmulas será similar a la vacuna monovalente. Y que a partir del cuarto o sexto mes su protección declive.