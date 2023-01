Sigue vigente la tarjeta Hayya en Qatar

El Ministerio también indicó que se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Comprobante de una reserva de hotel confirmada o alojamiento con familiares o amigos aprobado a través del portal Hayya.

- Un pasaporte debe ser válido por no menos de tres meses a la llegada al Estado de Qatar.

- Obtención de un seguro médico durante el período de permanencia en el país.

- Ticket de regreso

Con base en esta extensión, todos los titulares de la Hayya Card que visiten Qatar tendrán acceso a lo siguiente:

- La función 'Hayya with Me', que permite a los titulares de la Hayya Card invitar hasta a tres familiares o amigos

. - Un permiso de entrada múltiple al Estado.

- Uso del sistema e-Gate para la entrada y salida a través de los puertos del Estado

- No se requieren tarifas

El Ministerio también declaró: "Las condiciones anteriores se aplican a los titulares de todos los tipos de tarjetas Hayya utilizados durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022".

Este anuncio del Ministerio se produce después de que la mayoría de los titulares de la tarjeta Hayya abandonaran el país, ya que la validez inicial era hasta el 23 de enero de 2023. El último anuncio ahora permite a los titulares de la tarjeta Hayya, tanto fanáticos como organizadores, ingresar al país desde fuera de Qatar si se cumplen las condiciones. .

Entre las condiciones exigidas está el seguro médico tras el anuncio del Ministerio de Salud Pública sobre la implementación de la primera fase del Plan de Seguro Médico Obligatorio en Qatar . Esto comenzará el 1 de febrero de 2023, y todos los visitantes de Qatar deberán tener una póliza de seguro médico.