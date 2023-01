Habló Lionel Messi: "Desde ese día cambió todo"

Lionel Messi dio este lunes su primera entrevista como campeón del mundo. Tras el inolvidable título logrado en Qatar 2022 con la Selección Argentina, el astro habló desde París con Andy Kusnetzoff, por Urbana Play.

"Por suerte ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseada durante toda mi carrera y, bueno, llegó casi al final", destacó la Pulga en la primera respuesta que se conoció de la entrevista. A continuación, repasá las mejores frases del astro rosarino.

"No buscaba ser la foto más likeada ni mucho menos. Pero ahí está también eso. Eso muestra un poco lo que la gente quería verme con esa Copa. Es muy difícil contestar todo, tenía un millón de mensajes en Instagram y se me terminó bloqueando, borrando muchos mensajes que no llegué a ver. Fue una locura".

"Muy agradecido porque los nombres que llegaban a poner cosas sobre mí son todos estrellas mundiales, números uno en lo que hacen. Que pongan algo mío para mí es un orgullo muy grande. Es algo muy lindo que otros deportistas te reconozcan de esa manera. No soy mucho de responder o comentar fotos, como mucho un like. Pero bueno, mucho no vi, me fui enterando. Era tanto y en tan poco tiempo que fue extraordinario. Alguno que otro fui contestando".

"Son momentos que estábamos solos ahí, esperando que llegue la familia. Estábamos con los preparativos del 24. Lo vi, me gustó y lo mandé. No soy de pensar en la repercusión, sino en hacer lo que siento. Es la manera en la que vivo también", explicó sobre el video de Antonela bailando que subió a Instagram.

Messi y la caravana de los festejos: la locura de la gente y la vuelta a Rosario

"Fue hermoso volver de esa manera. Fue un viaje largo. Llegamos a Ezeiza y estaba lleno de gente. Dormí una o dos horas, me levanté y ya había gente en el Obelisco tipo cinco o seis de la mañana. Me di cuenta de que iba a ser una locura y lo fue. Ves la felicidad de la gente, grandes y chicos, era inexplicable. Lo mejor de todo fue cómo se comportó la gente, porque había cinco millones de personas y no pasó nada, que podría haber pasado porque era una locura la gente en los puentes, a reventar. Alguno que se quiso tirar al colectivo... Una locura".

La explicación de Messi por el Topo Gigio ante Países Bajos y la charla con Riquelme

"No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también".

"Hablé con Román después del partido. En realidad escribía siempre después de los partidos, hablaba con él. No solo en el Mundial, sino durante todos los años siempre hablo de vez en cuando con Román. En este Mundial, después de los partidos hablábamos. Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y bueno, comentamos un poco todo eso".

El beso de Messi a la Copa del Mundo

"La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía 'Ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar'. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba".

Messi y el momento en el que Montiel pateó el último penal

"Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos. Decís ya está, se terminó, se me dio. Conseguí todo con la Selección, como siempre lo soñé. Era cerrar mi carrera de una manera única. Nunca imaginé que iba a ser de esta manera, llegar a ese momento fue lo máximo".

Sobre qué dijo en ese preciso momento, que se barajó la idea de haberle hablado a Maradona o a su abuela, Messi aclaró: "No me acuerdo bien, pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear. Que lo meta, que no nos haga sufrir más, que lo terminemos acá. Le pedía a Dios, como fue durante toda mi vida siempre en todo y más en ese momento. Creo que iba por ahí, pedirle a él y a Dios que se termine. Lo de mi abuela y Diego no, sí a Dios pidiéndole para que lo haga y se termine". Además, aseguró que no volvió a ver la final ante Francia.

Messi explicó el "ya está" a su familia instantes después de ganar la Copa del Mundo

"Significó que ya está, que ya se había terminado. A ella, a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. Porque hubo épocas en las que sufrí muchísimo con la Selección. Muchas decepciones, finales perdidas. Siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido muchísimas críticas de todos los colores durante mucho tiempo, y yo sé que mi familia sufría igual o más que yo. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico e iban más allá. Eso me molestaba y me dolía. Y bueno, ganar la Copa del Mundo era como cerrar el ciclo... ganamos la Copa América, el Mundial. Ya está. No queda nada, se terminó".

Cómo vivió Messi la noche anterior a la final del Mundial

"Con Antonela seguimos haciendo lo que hicimos durante todo el Mundial: hablamos antes de irnos a dormir pero sin tocar mucho el partido ni nada especial. Hicimos la misma rutina de cada día antes de los partidos. Repetíamos lo mismo, pero estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se dé. Tenía una tranquilidad muy grande. Pude dormir bien".

Messi y lo que creyó que significaría ser campeón del mundo con Argentina

"Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Vivirlo con la gente, mis sensaciones, las de mis amigos, mi familia. De toda Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba, y eso que no imaginaba poco. Pero al final fue mucho más todavía".

Messi y sus primeras palabras como campeón del mundo

"Desde ese día cambió todo. Para mí y para todos fue algo impresionante. Se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno, llegó casi al final".

