La EPE licitó la compra de transformadores de potencia por más de 1.000 millones de pesos

El Directorio de la Empresa Provincial de la Energía abrió este martes en la ciudad de Santa Fe, las ofertas de la licitación pública N° 1528 para la adquisición de cuatro transformadores de potencia de 40 MVA, con un presupuesto oficial de $1.076.386.698,56.

Un transformador de potencia es una máquina que transforma energía de alta tensión a media tensión y se instala en predios especiales, denominados estaciones transformadoras, para abastecer en este caso, a más de 30.000 usuarios.

La provincia de Santa Fe cuenta con 75 estaciones transformadoras que realizan esta tarea, para luego transportar la energía eléctrica a centros urbanos y zonas rurales de la geografía santafesina, a través de una red de 56.000 kilómetros de extensión, abasteciendo a 3.500.000 de habitantes.

Al respecto, el presidente de la EPE, Mauricio Caussi, señaló que “seguimos avanzando en el sendero de inversiones en infraestructura que nos indicó el Gobernador Omar Perotti y en ese sentido, esta gestión demuestra la importancia de una licitación que supera los 1.000 millones en su presupuesto oficial”.

“Sabemos que atravesamos un contexto macroeconómico complejo, donde cada licitación que comprende a equipamientos importados, supone un desafió para los proveedores, que valoramos especialmente y también para esta distribuidora eléctrica”, finalizó el funcionario.

En la oportunidad, presentaron ofertas las firmas Faraday S.A, con una cotización de u$s 7.258.570 + IVA.; Tubos Trans Electric S.A, u$s 7.413.000 + IVA; Artrans S.A., u$s 6.194.722,50 + IVA; Vasile y Cia S.A.C.I, u$s 7.930.000 + IVA y Tadeo Czerweny S.A., u$s 7.394.490 + IVA.

El plazo de entrega de las máquinas está previsto según el pliego de bases y condiciones, entre 12 y 15 meses.

Una comisión intergerencial analizará las propuestas técnicas y económicas, para elaborar el informe ejecutivo y adjudicar los trabajos a la empresa ganadora.